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偏鄉校園缺師嚴重 南投多管齊下佈局育才搶才

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
偏鄉教師流動率高，南投縣教育處透過教師甄試加分、教育公費生培育，並辦理偏鄉代理教師假日進修學分班，留住偏鄉師資。圖／南投縣政府提供
偏鄉教師流動率高，南投縣教育處透過教師甄試加分、教育公費生培育，並辦理偏鄉代理教師假日進修學分班，留住偏鄉師資。圖／南投縣政府提供

南投縣偏鄉學校長期面臨教師人力短缺困境，不僅造成教學斷層，也影響學生學習成效。為因應師資荒，縣府教育處除將代理教師服務年資納入教甄加分，也爭取開設代理教師學分班，以留住更多優秀教學人力，穩定偏鄉教育品質。

南投縣教育處表示，今年教師甄選共吸引409人報考，依初試成績擇優3倍人數參加複試，共309人進入複試，錄取率約三成，今天公布錄取名單。

南投縣教育處指出，偏鄉學校因地處交通不便、資源不足，導致教師進用不易，加上生活條件艱苦，教師流動率高，學校難以維持穩定教學。為改善現況，今年針對具代理年資的教師提供教甄加分機制，鼓勵在地深耕。

此次甄選中，國中部分尤為矚目。教育處表示，這是南投縣睽違逾十年，再度辦理國中一般科目教師甄選，共計220人報考，爭取25個缺額。包括數學7名、理化5名、資訊科技3名、特殊教育身心障礙5名、資優教育（英文與理化）各1名，以及專任輔導教師3名。

國小教師甄選開出102個缺額，包括普通班60名、偏鄉原住民重點學校4名、英語12名、資訊3名、專輔4名及特教班19名。幼兒園教師則有100人報考，開缺14名，包括普通班5名、偏鄉原住民重點學校1名及特教班8名。

教育處長王淑玲表示，偏鄉教師流動率高已成常態，為留住人才，縣府近年並積極推動教育大學與原住民公費教師培育方案，要求畢業後至少服務6年，希望能將在地人才留在家鄉學校任教，改善偏鄉教育現況。

此外，教育處將於7月首度開設「偏遠地區代理教師假日進修學分班」，上課地點在南投市漳興國小，協助代理教師修習教育學分、考取教師證並參加甄選，鼓勵他們提升教學專業，長期投入教職。

教育處強調，將持續尋求策略提升偏鄉教育品質，讓每位孩子都能擁有公平且優質的學習資源。

南投縣 偏鄉教育 代理教師

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