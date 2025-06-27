免費加練、自掏腰包...台東足球教練遭控不當管教 學校暫停職務

台東某國中足球隊教練日前傳出因教學方式與紀律管理有不當管教情形，學校暫停教練職務調查，引發社群與地方熱議。教育處表示，調查結果，將由學校做出相對應的適當處置。

教育處體健科長林邦遠表示，接獲該教練發生不當管教的指控後，教育處及學校立即啟動相關調查機制，近期調查結果出爐，學校審議委員會將針對調查結果，評估學生需求及家長期待做妥處。

今年4月間，有議員接獲家長陳情，指控某國中足球隊教練長期對學生不當管教及體罰，導致學生日漸懼怕，甚至拒絕返校接受集宿訓練；家長曾要求教練減輕訓練量，不料教練卻變本加厲。

學校為做好調查釐清，將該名教練暫停教練職務，消息一出，也引起部分學生與家長紛紛表達不捨與不滿，甚至更有家長在網路發起連署聲援行動，要求校方撤回處分，還教練一個公道。

據了解，該教練長年投入足球訓練，常利用假日與課餘時間免費加練、自掏腰包購買訓練器材，近年更帶領足球隊踢出好成績，多次拿下全國賽事冠軍獎盃，地方有目共睹。

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