教育部3方案助在美學生來台學習 即日起會同大學端受理

教育部今天表示，因應近期國際情勢，若有在美學生欲來台就學，教育部已提出3項學習銜接措施，包括不涉及學位取得的隨班附讀、碩博班學位申請修讀、非本國籍學生專案入學等方案。

美國國土安全部部長諾姆5月下令終止哈佛大學學生與交換訪客計畫（SEVP）認證，要求哈佛不能再招收國際學生，日前該案雖已遭美國聯邦法官駁回，但赴美不確定性引發外籍生恐慌，近期國際數間大學也祭出方案積極招募本欲前往美國就學的外籍生。

教育部今表示，教育部也提供學習銜接措施，學生可申請隨班附讀，鼓勵國內大學視情況提供隨班附讀機會，並由學校提供學分證明，以利未來銜接學業。

再者，教育部也表示，學生也能申請114學年第一學期碩士班、博士班，申請對象包括已取得美國大學入學許可，但取消簽證的中華民國籍學生；或已取得美國大學入學許可，但因簽證問題無法留美的中華民國籍學生。符合條件者，可填妥申請文件寄至教育部，收訖文件並確認資格後，會將表件轉送申請學校進行入學審查，學校回復錄取結果後，由教育部核定分發入學。

教育部也說，學生也能選擇114學年第二學期入學碩、博班，參與各校在今年9月至11月辦理的115學年度碩、博士班甄試，並可提前於115年2月入學就讀。

至於僑生、港澳生、外籍生等非本國籍學生，教育部表示，學校得於單招管道招收無法在美留學欲來台修讀學、碩、博士班的學生，如學校因招收上述學生，超過教育部原核定名額數，得於招生辦理完畢後專案報部申請本地生缺額流用或名額增量。

教育部說，學生可透過教育部就學服務專線電話（02-77365642），以獲取即時訊息，相關申請表已公告於教育部高教司網頁「資料下載」區。

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