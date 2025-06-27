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影／小學棒球隊要參加世界賽缺經費 盧秀燕到校送錢

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天和自由國小棒球選手傳接球。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天和自由國小棒球選手傳接球。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天啟動和平專案，首站到和平區自由國小，該校棒球隊今年3月底亞太組冠軍賽中，與桃園市錦興國小對戰時上演逆轉勝，取得前進世界參賽資格，盧秀燕今天致贈棒球隊參加「2025美國貝比魯斯聯盟U12世界少棒錦標賽」經費，為即將出征的選手們加油打氣。

小學生選手在卡片中寫，「親愛的盧媽媽，謝謝你讓外界看見我們偏鄉學校的努力」。盧秀燕說這些選手很棒，她說現場立法院副院長江啟臣是大家的聖誕老公公，已募款100萬元，台中市政府贊助經費，她當場再加碼10萬元加菜金，讓選手們出國比賽，也體驗美國食物。

江啟臣表示，他今天和小選手們打球，他被三振，選手們都有世界級水準，人少志氣高，實力強，他說許多選手都夢想出國比賽，現在夢想成真，他祝大家凱旋而歸。

台中市教育局表示，自由國小棒球隊是台中市第一支原住民學校棒球隊，培育許多優秀選手，甚至吸引超過20名外縣市學生前來就讀。該校棒球隊近年在各項賽事中表現優異，於今年3月底「2025貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽全國選拔賽」亞太組冠軍賽中，首局因先發投手不穩，桃園市錦興國小先攻下3分，終場以4比3逆轉並勇奪冠軍，取得組訓代表權，將代表台灣前往美國參賽，為國爭光。

教育局指出，此次補助自由國小參賽經費新台幣71萬元經費，協助球隊赴美參賽，另在立法院副院長江啟臣奔走下，企業界慷慨捐贈100萬元資助學校，合力成為小球員圓夢的重要後盾。

教育局長蔣偉民說，教育局每年推動「強棒計畫」自編預算2000萬元補助學校球隊教練人力聘僱及培訓、參賽經費，同時爭取體育署經費再挹注1100餘萬元，全面推廣學校三級棒球隊發展，建構完善培訓及獎勵制度。感謝自由國小棒球隊全力以赴、發揮團隊精神，期許小球員們在國際賽事中再創佳績，為台中、為台灣增添榮光。

台中市長盧秀燕今天到自由國小，為選手們加油。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到自由國小，為選手們加油。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到和平區自由國小送選手出國經費。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到和平區自由國小送選手出國經費。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到和平區自由國小送選手出國經費。記者游振昇／攝影
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美國 教育局

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