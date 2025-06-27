台大、成大、陽明交大、清大及中醫大 入榜2025年台灣最佳大學前五強

2025年《遠見》台灣最佳大學排行榜揭曉！最受矚目的綜合績效總榜中，十大學校依序分別為國立台灣大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立清華大學、中國醫藥大學、國立中山大學（同列第六名）、國立台灣師範大學（同列第六名）、台北醫學大學、國立台灣科技大學（同列第九名）、長庚大學（同列第九名）。

綜合績效「私立大學榜」，由中醫大、北醫、長庚大分居前三名，而第四名的明志科技大學為私立技專校院冠軍，第五名則是高雄醫學大學。綜合績效「技專校院榜」，前5名分別為台科大、國立台北科技大學、明志科大、國立雲林科技大學和國立高雄科技大學。

依學門分榜的「人文社科榜」，由台師大、國立政治大學、淡江大學、國立中正大學和輔仁大學拿下前五強；其中，淡江是該榜私校龍頭，位居第14名的南台科技大學，在本榜是技專校院龍頭。「醫學榜」前5名則為中醫大、北醫、長庚大、高醫大、慈濟大學。此外，「綜合學門榜」則由台大、成大、陽明交大、清大和中山拿下五強。

《遠見》在高教蛻變的黃金十年期間，非但沒缺席，還同步轉型。為了表彰多元價值、提高鑑別度，從2016年首屆22項指標，至2025年第10屆一一檢視53項指標(內含69項細指標)，來計算各校綜合績效，再依學校屬性進行分組、排序，列出各大分榜。觀察本屆榜單，解讀出五大趨勢：

趨勢一：資源重整效益高

首先，從層面最廣、最具代表性的綜合績效總榜來看，今年全台大學前十強中，與去年相比，台師大進步三名，同時成為人文社科大學榜首；台科大進步一名，並奪得技專校院冠軍。由於這兩所學校與臺大組合「國立臺灣大學系統」，臺大提供綜合資源、臺師大貢獻師培能量、臺科大則補足產學實務經驗，強強聯手的威力驚人。陽明交大、清大，各自與他校合併後，從原本偏重醫學、理工的學校，蛻變為學術版圖完整的全方位綜合大學，競爭力如虎添翼。

趨勢二：社會責任有回報

值得一提的是，位居總榜第二名、南部第一名的成大，多年來穩坐榜眼，緊逼臺大。近幾年積極發展USR，在2025年《遠見》USR大學社會責任獎一舉抱回8座獎項，成為高教圈USR標竿學校。

進入綜合績效總榜前20強學校中，北科大、國立中興大學、雲科大、高醫大、逢甲大學、東海大學，也是獲得教育部USR計劃的常勝軍，貢獻社會、產業之際，反饋到學校自身的競爭能量。

第12名的北科大，同時是技專校院第二名，且受惠於USR，在六大構面中「產學績效」拿下技專校院第一名。第14名的中興有成立「學士後醫學系」的加持，且隨著USR風行，以農林漁牧的特長獲得發揮場域，在「大學五長互評」被各校推薦為該領域龍頭名校。

第15名的雲科大從設計起家，近年致力發展AI、大數據運用，輔佐雲林在地農業，利他又利己，長年霸榜中部技專校院龍頭。第16名的高醫大是老牌的醫學大學，晚近又以偏鄉醫療闖出名號，使其南部私校第一的頭銜屹立不搖。

逢甲、東海同為私立大學榜的10大名校，也是USR標竿私校。人文社科榜的探花為淡江大學，亦是該榜私校之首，這幾年將USR實踐場域擴展至國外，拿下六大構面「國際化程度」私校第1名。

在大學五長互評中，屏東科技大學被同業舉薦為農林漁牧領域最具口碑的技專校院，對生物多樣性和綠碳、黃碳的研究相當深入，成為該校最不可取代的無形資產。

趨勢三：企業加持顯績效

企業辦校由來以久，翻開今年私立大學榜，台塑集團的長庚大、明志科大及長庚科技大學分居第3、4、13名，辦學績效可做範本。其中，長庚大是中高經費大學第一名，也是六大構面中「財務體質」私校第四名。明志科大為近年來成長最顯著的私校和科大，今年不但闖進綜合績效總榜第12名，還是私立科大、小型大學龍頭。長庚科大則是中經費大學第一名。

遠東集團旗下的元智大學和亞東科技大學，分別穩居私立大學的第9名和第29名。南部的義守大學和南臺科技大學，分居私校榜第21、22名。而南臺科大在技專校院榜躍升四名，躋身科大前10名。

趨勢四：產業利多躍南校

大學競爭力往往與產業發展息息相關。近來，南部半導體S廊帶成形，便推升鄰近學校的競爭力。以中山為例，今年為總榜第六名，距離頂大之列僅一步之遙，同時為中大型大學第一名。高科大六個校區貼近S廊帶，可謂「大南方矽谷計劃」利多第一排，今年名列總榜20強，較去年進步兩名。

趨勢五：專業辦學最出挑

聚焦在本科專業的學校異軍突起，如餐旅起家的高雄餐旅大學，今年在公立大學榜中進步八名，成為第25名，且名列技專校院榜第11名，以及微經費學校第一名，還被大學同業評為服務領域的龍頭。

中醫大體系的中國醫學大學和亞洲大學，近年來，積極著墨於醫學學術研究及國際排名，中醫大不僅為總榜第五名，私校和醫學大學第一名，也是六大構面「財務體質」第一名。成軍24年的亞大則在總榜第18名，不僅較去年進步4名，還一舉超越許多老牌私立大學。

至於「大學五長互評」，今年許多特色學校以辦學口碑，獲各大學一級主管共同推薦。以政大來說，今年拿下文史哲、大眾傳播、社會及行為科學三大領域最值得推薦的學校；世新大學為大眾傳播領域亞軍，也是該榜私校第一。在語文領域，除了臺大和臺師大外，名列第四的文藻外語大學最被各大學一級主管推崇，亦是該榜私校第一。在法律領域，東吳大學廣被大學一級主管推薦，名列第三、私校第一的地位。

此外，如輔大為服務領域私校第一、北醫為醫藥衛福私校龍頭、臺灣藝術大學為藝術領域龍頭，都可看出各校對招牌科系的著墨和努力，功不唐捐。 2025最佳大學總榜單。資料來源／《遠見》

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