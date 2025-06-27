台灣文化in大阪世博 We TAIWAN生猛氣場匯聚中之島

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」26日公布4大場域的中之島戶外演出節目，以「萬變氣場」為主題，聚集大型人偶、布袋戲、神將、故事劇場與市集等，將讓觀眾親身感受台灣文化在信仰、傳統、科技中所激盪出的無限可能。

文化部表示，戶外展演藉由開放的空間特性，以「人性中的科技」為主軸，展現台灣傳統藝術透過當代科技的賦能，以直接親和、創新互動的形式帶給國際觀眾前所未有的感官體驗。包含由「新勝景掌中劇團」第二代兄弟檔聯手打造的光雕投影布袋戲《伏魔英雄帖之再現白光劍》，以哥哥傳承的劇團技藝、弟弟的動畫專長，並結合九天民俗技藝團現場鼓擊，展現科技如何成為傳統文化薪火相傳的嶄新語彙。

「拚場藝術撞擊」的作品《狩siù》，將傳統宮廟文化中的「神將」進行跨時代的重新詮釋。以台灣近代民主發展史作為藝陣故事背景主軸，透過與工研院合作的創新技術，讓神將穿戴裝置在動作間發出光與聲響，並融入引導的女神官，創造出「看不見卻能被感知」的互動科技。

在傳統與科技的碰撞外，也規劃了對未來的想像。「藝術報國」的《艾拉－相遇中之島》，由5名舞者協同操作4.2公尺高的大型偶「艾拉」。自未來穿越而來的小學生艾拉，用畫筆記錄這個世界的文化與自然，並帶回未來與同學分享。未來的敘事視角與巨大的視覺對比，是一場撼動人心的互動表演。

黃文浩與數位藝術基金會培育的科技藝術工作者團隊所呈現的《移動故事屋》，是一個專為兒童與親子設計的移動帳篷。孩子們將在會動的帳篷內，透過影像、故事、聲光效果，感受虛實合一的沉浸式互動體驗。而為貼近在地觀眾，中之島的演出將特別訓練日本演員，以日文講述台灣繪本故事。

●We TAIWAN臺灣文化in大阪．關西世博官網：https://wetaiwan.tw

藝術報國《艾拉－相遇中之島》將由5名舞者協同操作4.2公尺高的大型偶，藉由未來的敘事視角與巨大的視覺對比，呈現撼動人心的互動表演。圖／藝術報國提供 林峻永／攝影

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