聽新聞
0:00 / 0:00

高雄左營校際研教園區 陽明交大9月開課

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
國家重點領域校際研教園區落腳高雄左營。記者郭韋綺／攝影
國家重點領域校際研教園區落腳高雄左營。記者郭韋綺／攝影

半導體AI為產學核心的國家重點領域校際研教園區落腳高雄左營，由國立陽明交通大學、清華大學進駐開設前瞻科技與永續發展學程，其中陽明交大招牌已掛上，7月4日與高市府舉辦啟動儀式。

研教園區規畫A、B、C三大基地，A基地位於原蓮潭會館暨公教人力發展中心，為陽明交大主導整建，原訂6月中旬前完成，進度略延誤，但校名招牌已掛上，電子與光子學士後學位學程9月起將招收2班共100名學生，是園區首批啟用課程。

A基地將新建7層樓的產學一館，設置科技教育中心、產學推廣中心及多項高科技實驗室，打造研發與應用兼備的南部研教基地，2029年啟用。B基地選在舊左營國中校區，由清華大學進駐，今年3月10日著手改建，前兒童之家的進修一館將最早完工，供碩士學分班使用。進修二館、產學二館、三館及研教大樓將接續動工。

清大規畫明年起開設永續經營與氣候政策研究所，晶片設計暨AI碩士學程、智慧製造在職專班、半導體元件材料製程學位學程、永續與淨零排放科技學程及科技產業與社會政治碩士學程，未來研教園區可望強化南部半導體、AI、永續科技等領域產學研能量，助力轉型。

高雄市 陽明交大 清華大學 永續 半導體 AI

延伸閱讀

樹葬夯！台中10年需求增8倍 海線再添大肚、沙鹿2園區

軍事迷撲空！海鯤號二度海測直播斷訊「一片黑」 文化局：暫時關閉

智崴通過現金增資案 強化橋科布局效益

高市府代管澄清湖20年 議員盼設特色公園、晚上也開放

相關新聞

立志回部落當老師！展望會陪伴阿里山鄒族女孩 獲總統教育獎

「謝謝展望會和資助人，讓我最困難時候看見希望，讓我有機會繼續念書，我會更努力，未來當老師回部落幫助跟我一樣的孩子」，今年...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

高雄左營校際研教園區 陽明交大9月開課

以半導體、AI為產學核心的國家重點領域校際研教園區落腳高雄左營，由國立陽明交通大學、清華大學進駐開設前瞻科技與永續發展學...

代理教師招考亂象？報名費「從零到千」都有 網嘲：當香油錢

想要當老師並不容易，要修過教育學程，還要考過教檢、教甄，而當正式老師因故暫離職務時，學校會開出代理教師職缺，但報名費並無統一標準，引發討論。

影／南市教育局出版老照片專書！赤腳奔跑校園的小男生竟是「工藝大師」

台南市政府去年舉辦「台南400全民教育—校園老照片」策展，將收集到的珍貴老照片典藏，今天出版「臺南400校園老照片—戀戀...

桃園愛心午餐數位化 弱勢學童持學生證可至4大超商領餐

桃園市教育局每年辦理寒暑假愛心午餐，為避免兌換地點限制、紙本餐券損壞，今年暑假起推動「餐券數位化」計畫，學童無論身處何地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。