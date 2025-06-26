立志回部落當老師！展望會陪伴阿里山鄒族女孩 獲總統教育獎
「謝謝展望會和資助人，讓我最困難時候看見希望，讓我有機會繼續念書，我會更努力，未來當老師回部落幫助跟我一樣的孩子」，今年總統教育獎得主、嘉義縣阿里山鄉鄒族國小女孩汪麗晴，說出求學夢想與感謝。
汪麗晴祖母與父親相繼離世，由姑姑與姑丈扶養，姑姑對麗晴照顧教育開銷不遺餘力，但從事農務手頭不寬裕，常捉襟見肘。台灣世界展望會長期陪伴麗晴與家人，透過助學金、物資及社工關懷等，緩解姑姑家壓力，與麗晴同行走過生命各項挑戰。
展望會陪伴麗晴，定期資助助學金，姑姑說，有展望會扶助，讓孩子穩定生活、念書，幫助很大。麗晴得知獲獎，第一時間感謝姑姑姑丈，謝謝資助人與展望會幫助，讓她看到希望，「我會努力學習！」
茶山國小校長黃興聖說，「偏鄉學童面臨現實挑戰限制，孩子展現樂觀堅韌讓人感動疼惜，看見孩子勇敢面對困境，展現主動積極態度，讓我對他們未來充滿信心。」黃興聖誇讚麗晴是能文能武、非常有目標孩子，不只在合唱團、射箭隊、鉛球比賽表現亮眼，今年全縣運動會榮獲國小女生組鉛球第1名，破大會紀錄，她寫的文章也被刊登「國語日報」。麗晴導師黃詣婷誽，麗晴總能妥善分配時間，學業與活動兼顧得宜，無論校內外比賽或日常學習，她都用最認真態度面對。
世展會中區辦事處長胡婉雯說，今年世展望會陪伴3名阿里山孩子榮獲總統教育獎，看見孩子們困境努力不懈生命韌力，世展會目前服務國內約4.5萬名弱勢兒少，每8.1名貧窮線以下孩子就有1人由展望會陪伴，8成就學兒少需學費補助才有機會完成理想學歷，4成孩子健康營養補充不足，或沒有穩定3餐，目前嘉義區有157名兒童待資助。
胡婉雯邀請大眾響應國內兒童資助計畫及助學行動，成為陪伴弱勢兒少安心就學健康長大的貴人，愛心捐款專線：（05）2310379轉104、世展會資源發展團隊市場行銷處嘉義辦公室：西區友愛路288號8樓3，台灣世界展望會網站http://www.worldvision.org.tw/。
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