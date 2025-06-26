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影／南市教育局出版老照片專書！赤腳奔跑校園的小男生竟是「工藝大師」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天出版《臺南400校園老照片—戀戀舊情》專書，重新喚起市民對教育歷史的記憶與情感。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天出版《臺南400校園老照片—戀戀舊情》專書，重新喚起市民對教育歷史的記憶與情感。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府去年舉辦「台南400全民教育—校園老照片」策展，將收集到的珍貴老照片典藏，今天出版「臺南400校園老照片—戀戀舊情」專書，重新喚起市民對教育歷史的記憶與情感。希望透過這些老照片拼貼出百年來台南校園文化風貌與教育變遷，見證教育的深厚底蘊。

教育局長鄭新輝指出，老照片不只是影像紀錄，更蘊含著一代又一代師生的回憶與時代故事。教育局在2023年起展開徵集活動，獲得各級學校熱烈響應，再由專業委員從中遴選出280張兼具故事性、藝術性與解析度的珍貴影像，依「往日情懷」、「校園遺跡」、「胼手胝足」、「競技映象」、「典藏活動」、「糖廠學校」、「青澀時光」等七大主題分類，搭配時間軸與圖文敘述，讓每一張照片都能「說故事」，引領讀者穿梭時空、回望初心。

專書由教育局督導，南安國小校長黃國峯執行與統籌編輯，並邀集新市國小李智賢、口埤實小王朝賜、竹門國小簡辰全、內角國小黃明漢、二溪國小甘耀樺與儲備校長郭詔維等共同組成編輯小組，歷時1年多集結、審訂，最終出書，為台南教育寫下深具意義的一頁。

南安國小校長黃國峯說，本書除照片外，特別設計時間標尺與附錄摺頁，讓讀者能依據日治時期的明治、大正、昭和與戰後等歷史分期掌握照片時代背景，並補充展覽主視覺照片牆及市區百年老校的經典畫面，內容精緻而富含文化意涵。全書限量出版400本，其中300本將贈予全市高、國中小學與圖書館典藏。

他也特別介紹專書第一張將軍國小小朋友赤腳在校園奔跑的照片，拍攝於民國40年代，其中照片上最前面的兩名小男生，現在已為人祖父，其中一人是將軍區「金福春佛帽專家」工藝大師吳朱福。

台南市教育局今天出版《臺南400校園老照片—戀戀舊情》專書，重新喚起市民對教育歷史的記憶與情感。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天出版《臺南400校園老照片—戀戀舊情》專書，重新喚起市民對教育歷史的記憶與情感。記者鄭惠仁／攝影

校園 台南

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