快訊

針對女性下手？法國「針刺襲擊」全國已有145人受害

整理包／7月新制上路！線上換護照放寬、家貓可不打狂犬疫苗 別忘登記領錢

Google Pixel 10五大傳聞亮點曝！升級3鏡頭、電量爆升 但卻犧牲2功能

代理教師招考亂象？報名費「從零到千」都有 網嘲：當香油錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友哀嘆代理教師報名費不一。老師示意圖。圖／ingimage
一名網友哀嘆代理教師報名費不一。老師示意圖。圖／ingimage

想要當老師並不容易，要修過教育學程，還要考過教檢、教甄，而當正式老師因故暫離職務時，學校會開出代理教師職缺，但報名費並無統一標準，引發討論。

一名高師大畢業的網友在Dcard表示，最近報名代理教師，有些學校免費，有些學校則收取高達1000元的報名費。原PO可以理解一般公開招考要收報名費，「筆試需要印製試題本，現場需要監考官，儘管是公家機關，資源來自人民納稅錢，可能仍需要籌措經費」。

但是私校招募「評審是學校教師，招考日期也是期末有空時間，沒有印製考卷費用，幫忙的人員還是學生」，讓他非常疑惑千元報名費的用意是什麼？經過原PO計算，假設報名費1000元，一項科目有1到5位報考，開了近10科目，算下來也有5萬元，「只是一個早上的甄試，居然就能賺取報名費」。

除了報名費，原PO也感嘆，想成為教師的投資報酬率很低，要自費實習、還要考教甄，選擇這條路「所耗費的成本高於預期，心好累」。

不少人對此相當有共鳴，「中部最近還有個筆試收一次，複試再收一次，開出來的還是育嬰留停缺跟延長病假留停缺，要是老師心情好回來上班，各位的兩次報名費就送給學校當功德香油錢了」、「真的…明星高中1000元，但主科還是超過10人報名…」、「哈哈昨天看到一間偏鄉學校正式報名費3000」、「而且收費標準不一，有些300、600能辦，為什麼有些學校要到1000」。

職缺 教甄 偏鄉學校 代理教師

延伸閱讀

高雄教甄遭疑有弊端！筆試高分、試教只給「20分」 教團：違反評審常態

招聘代理教師成為學校暑假最苦惱事 南市教育局出招因應

教師綁主任、試教給超低分 全教總籲全面檢討教甄亂象

高中生投訴讀國中被老師罵 教師工會：誨人不倦最易踩紅線

相關新聞

教師綁主任、試教給超低分 全教總籲全面檢討教甄亂象

近年各校教師甄試明定綁主任或其他行政職的案例層出不窮，近日高雄某校給考生「試教」分數僅13分更是引發高度爭議。對此，全教...

代理教師招考亂象？報名費「從零到千」都有 網嘲：當香油錢

想要當老師並不容易，要修過教育學程，還要考過教檢、教甄，而當正式老師因故暫離職務時，學校會開出代理教師職缺，但報名費並無統一標準，引發討論。

我教育部封殺廣州暨大 提供轉學回國、隨班附讀方案

教育部於今年初大學校長會議時宣布，禁止國內大學與隸屬於中國大陸統戰部的學校合作或交流，包括廣州暨南大學等3校將不再採認其...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

影／南市教育局出版老照片專書！赤腳奔跑校園的小男生竟是「工藝大師」

台南市政府去年舉辦「台南400全民教育—校園老照片」策展，將收集到的珍貴老照片典藏，今天出版「臺南400校園老照片—戀戀...

桃園愛心午餐數位化 弱勢學童持學生證可至4大超商領餐

桃園市教育局每年辦理寒暑假愛心午餐，為避免兌換地點限制、紙本餐券損壞，今年暑假起推動「餐券數位化」計畫，學童無論身處何地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。