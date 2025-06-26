代理教師招考亂象？報名費「從零到千」都有 網嘲：當香油錢

想要當老師並不容易，要修過教育學程，還要考過教檢、教甄，而當正式老師因故暫離職務時，學校會開出代理教師職缺，但報名費並無統一標準，引發討論。

一名高師大畢業的網友在Dcard表示，最近報名代理教師，有些學校免費，有些學校則收取高達1000元的報名費。原PO可以理解一般公開招考要收報名費，「筆試需要印製試題本，現場需要監考官，儘管是公家機關，資源來自人民納稅錢，可能仍需要籌措經費」。

但是私校招募「評審是學校教師，招考日期也是期末有空時間，沒有印製考卷費用，幫忙的人員還是學生」，讓他非常疑惑千元報名費的用意是什麼？經過原PO計算，假設報名費1000元，一項科目有1到5位報考，開了近10科目，算下來也有5萬元，「只是一個早上的甄試，居然就能賺取報名費」。

除了報名費，原PO也感嘆，想成為教師的投資報酬率很低，要自費實習、還要考教甄，選擇這條路「所耗費的成本高於預期，心好累」。

不少人對此相當有共鳴，「中部最近還有個筆試收一次，複試再收一次，開出來的還是育嬰留停缺跟延長病假留停缺，要是老師心情好回來上班，各位的兩次報名費就送給學校當功德香油錢了」、「真的…明星高中1000元，但主科還是超過10人報名…」、「哈哈昨天看到一間偏鄉學校正式報名費3000」、「而且收費標準不一，有些300、600能辦，為什麼有些學校要到1000」。

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