桃園愛心午餐數位化 弱勢學童持學生證可至4大超商領餐

桃園市教育局每年辦理寒暑假愛心午餐，為避免兌換地點限制、紙本餐券損壞，今年暑假起推動「餐券數位化」計畫，學童無論身處何地，只要持數位學生證即可至4大超商領取午餐，希望提升便利也加強環保。

教育局寒暑假愛心午餐政策，照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，為提升學童的領餐效益，教育局推動數位化轉型，今年暑假起，學生可憑65元數位餐券，至統一超商、全家超商、萊爾富超商、來來超商等4大超商兌換70至85元的超值優惠餐點，增加餐食選擇多元性，家長和學校亦可透過數位兌換平台即時掌握孩子領餐情形，提升照顧品質。

除了數位兌換模式，較偏遠的學校也可視當地情況與社區環境選擇彈性的供餐方式，包括與鄰近的愛心店家如小吃店、快炒店、便當店等合作、校內合作社或學校廚房自行烹煮，或提供米、麵條、罐頭等物資讓學童帶回家中烹煮，確保他們在暑假期間都能吃到餐點。

教育局表示，今年暑假全市共有221校申請愛心午餐，其中桃園國小等174校採用數位餐券在四大超商兌領、龍潭國中等19校則與愛心店家合作、偏遠學校28校選擇提供物資，預計有4839位弱勢學童受惠，補助經費共1950萬1170元。

楓樹國小校長鄧達鈞表示，校內有8位接受暑期愛心午餐補助的孩子，家長部分因為忙於工作，無法幫孩子準備午餐，有些因為住家地處偏遠，不方便採買餐點，這項政策讓弱勢孩子能安心用餐，也溫暖了孩子的暑假。

教育局長劉仲成表示，為了持續照顧弱勢學童，桃市已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界善款，補助每位學生於寒暑假期間每日午餐費；民眾可捐款至「台灣銀行桃園分行」，帳號「026-038-00001-1」，戶名為「桃園市市庫存款戶」，匯款時註明「午餐捐款專戶」字樣。

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