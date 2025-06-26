用籃球共創更好人生 國泰3X3打出青年熱情

國泰金控秉持「大樹成長、文化深耕」精神，推動「國泰青年節」系列活動，以培育青年為目標，深受歡迎的高中暨大專3x3籃球賽全國總決賽日前在實踐大學體育館圓滿落幕，吸引全國熱愛籃球的青年學子同場較勁；國泰以實際行動支持青年成長、倡導健康生活，體現「Better Together共創更好」的企業理念。

球員投入熱情參與 親友應援產生凝聚力

國泰人壽客戶關係促進部協理廖昶超表示，透過籃球場上的競爭，鼓勵年輕學子學習如何面對壓力與團隊合作，這些年參賽球員為籃球賽事投入的熱情，以及越來越多家人朋友應援加油，大聲吶喊的凝聚力令人感動，這正是國泰想打造的企業文化，更是國泰投入運動公益產生的品牌價值。

大專女子組「一家四口」的隊員陳怡萍笑說，「很多人問我喜歡籃球嗎？我說我不喜歡籃球，我是熱愛！」她把籃球直接刺青在自己右手臂上，宣示自己對籃球的濃烈感情；這群女生以熱愛籃球留下註解，齊聲高呼「我們的名字叫一家四口，在團隊裡面，我們就像一個大家庭，不分彼此！」國泰3x3籃球賽這不僅只是一場場的比賽，更是難忘的青春回憶。

把籃球當成信物 以球會友搭起橋樑

大專男子組冠軍「台灣大雲居」由橫跨南北的跨校團隊組成，雖然先前比賽打不同隊，但在國泰青年節3x3籃球卻組成一隊稱霸大男組；成員之一的洪睿謙在拿下冠軍後激動表示，「籃球，應該算是一種信物吧，它為我們搭起了友誼的媒介，如果沒有籃球，我們四個也不會湊在這邊，因為熱愛籃球，才有機會獲得冠軍。」

擔任多年賽事裁判長的張呂岳觀察到，國泰長期投資基層籃球，為高中和大專生創造籃球舞台，連帶把學生籃球從學校連結家庭，每年越來越多參賽隊伍重視國泰賽事，看到學生們真誠的笑容與學習團隊合作，是非常美好的感動。

陪兒子征戰各大賽事 籃球成為美好父子時光

台中青年高中的江恩劭，跟隊友組成「星佑精機青年隊」，闖過每場難關，勇奪高男組冠軍佳績，在場邊帶著微笑替他加油是他的父親江明學。江明學說，「籃球是我們的父子時間，所以高中三年來，只要他有比賽、我有空，就會陪著他到處跑。」他笑說，兒子跟隊友比賽打多了，不但變聰明，也懂得用腦筋去解讀比賽，「感謝國泰為喜愛籃球的青年打造美好的舞台，他們本來並不被看好，沒想到一路過關斬將，運氣真的也挺好的。」

與來自成功大學籃球隊學弟組成「機械A」的碩二生莊峻瑋，在大專男子組季軍賽投入絕殺兩分球、氣走常勝軍「喬丹不會飛」，在身高不起眼的狀況下，一路打出許多不可能拿下季軍。

莊峻偉說，「我喜歡打籃球，特別是高強度競爭，尤其在不曉得對手是鬼是神下，我跟隊友必須全力以赴保持專注，贏得贏球會為我帶來滿滿能量，但即使輸球，我也很滿意自己的付出，因為輸球讓我看見自己，也學會更多。」 國泰高中暨大專3x3籃球賽總決賽，全台青年同場較勁爭奪王座。圖／國泰金控提供 「一家四口」隊員陳怡萍熱愛籃球，直接以刺青展現對籃球的熱情。圖／國泰金控提供

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