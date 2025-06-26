教甄綁主任、試教13分 全教總促檢討
教師甄試亂象頻傳，全教總表示，近年各校教師甄試明定「綁主任」或其他行政職的案例層出不窮，近日甚至還發生高雄某校給考生「試教」分數僅十三分的爭議，要求地方與中央主管機關應立即調查改正，全面檢討制度。
教育部表示，學校辦理教師甄選不宜以兼任行政職務為甄選科別，倘各主管機關發現學校辦理教師選有違失且查明屬實的情形，應即請所屬學校予以改正。
全教總法務中心執行長林金財表示，近年發生多起學校教甄「綁主任」案例，像是之前桃園某國立學校甄選需當生活輔導組長的「行政教師」職，台北市某校則要求甄選教師須兼總務主任、圖書館主任，還自訂「曾經擔任主任三年」的條件。
林金財還提到，高雄日前也爆教甄爭議，某校單科教甄的三名評審委員給出的分數約落在十三分到八十三分之間，落差不合常理，且嚴重打擊考生信心，也會讓大家質疑是否有人為介入。
全教總理事長侯俊良表示，教甄亂象不只影響教師權益，更動搖社會對教育的信任。地方和中央主管機關應即刻進行調查改正，全面檢討制度，強化監管作業，並訂定合理評分規範。
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