幼幼班擠破頭／全幼產批 準公幼制度品質失衡

政府近年來力推準公共化幼兒園。不過，全國幼教產業工會指出，準公幼施政多年出現資源錯置、品質失衡等問題，讓許多原本經營困難、品質堪慮的私幼，因獲得政府補助「起死回生」，不但未提升整體教保品質，反而擠壓公幼招生空間，部分公幼甚至因招生不足，被迫縮編人力甚至關閉。

全幼產執行長許文菁表示，政府應全面檢討準公幼制度，若國教署繼續坐視不理，不排除向監察院檢舉主管機關失職。

根據教育部資料，建置準公幼的經費自二○二○年的六十三億元，增加至今年的二一八億元。不過許文菁說，雖然政策針對準公幼陸續增加降低師生比、餐點登錄等基本要求，實務上仍問題叢生，例如教保人員流動率高、專業穩定性低，薪資低於非營利幼兒園，導致優質師資難以留任。

許文菁還說，許多園所濫用「教保服務人員條例施行細則」，只要報請縣市教育局核准，即可聘用未具幼教背景、僅受短期訓練的大學畢業生擔任教學工作，導致大量非本科、非專業背景者進入教學現場，嚴重衝擊教保品質。

幼教工會理事林杏妃表示，國教署長期放任地方政府濫用該規定，導致缺乏專業能力的人員充斥教學現場，與日益頻傳的違法與虐童事件恐有高度關聯。政府應即刻檢討相關規定適用範圍，並建立更嚴謹的人力任用標準，落實幼教專業化。

教育部指出，為提升教保品質，規定準公幼若全為代理教保人員且兩度限期改善未果，地方政府可解除契約。同時透過調整師生比、改善待遇與福利，提高薪資，帶動私幼跟進，留任優秀人才並吸引更多人投入幼教工作。

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