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詩人「詹冰全集」出版 外孫蔡其昌：感受到政治人物的渺小

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
行政院院長卓榮泰（左二）下午出席在國家圖書館舉行《詹冰全集》發表會，並與詹冰的兒子詹前衛（右二）、詩人詹冰外孫暨立法委員蔡其昌（左一）、客委會主委古秀妃（右一）一同進行開箱儀式。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（左二）下午出席在國家圖書館舉行《詹冰全集》發表會，並與詹冰的兒子詹前衛（右二）、詩人詹冰外孫暨立法委員蔡其昌（左一）、客委會主委古秀妃（右一）一同進行開箱儀式。記者林伯東／攝影

耗時2年，全套10冊的「詹冰全集」今天舉行發表會，完整收錄詹冰自1938年至2004年作品，橫跨現代詩、兒童詩、十字詩、散文、小說、戲劇、翻譯與藝術創作，引領讀者進入「跨語」、「跨境」、「跨界」的台灣文學境界。

詹冰本名詹益川，1921年出生於苗栗卓蘭農業小鎮，中學畢業負笈東瀛就讀東京明治藥專，接受科學知識的洗禮，一面得到西方現代主義詩學的澆灌。1964年詹冰與錦連、陳千武等人成立台灣本土詩人大本營「笠詩社」，1965年發行第一本詩集《綠血球》。

詹冰亦跨足兒童文學，詩作「插秧」也被編入國小教科書；並與作曲家郭芝苑合作完成多齣兒童歌劇，代表作《牛郎織女》曾於1986年赴法國巴黎公演，成為台灣第1齣於國際舞台公演的歌劇。

立委蔡其昌是詹冰外孫。他致詞時表示，每次參加外公相關的文學活動，「都感受到政治人物相對渺小。」他自承在大學、研究所時期開始接觸台灣文學，發現外公是如此了不起的人物。而詹冰辭世後，台灣開始重視起跨語言一代的作家，他體驗到外公偉大之處是溫柔而堅定的力量，默默守護台灣的價值與民主自由，將與白色恐怖相關作家往來的書信，埋藏在安全的地方。他也幽默表示，猜測外公應該也在記者現場，「因為他最愛熱鬧。」

詹冰長子詹前衛，是促成《詹冰全集》出版的推手。他回憶父親平時沉默寡言，只要一碰上文學相關的事，話匣子便停不下來。

文訊總編輯封德屏表示，新出土的作品絕大部分是詹冰的手寫日文稿。目前國內能閱讀、翻譯舊式日文的學者不多見，如要繕打承印刷體，則非日文博士班以上的學生不可。而此次新發現的作品，竟然達到詹冰原來作品的五成，透過專家學者的翻譯、打字、審稿與校對，讓讀者和研究者一窺其一生創作的全貌，重新認識詹冰。

客委會主委古秀妃則表示，詹冰曾說自己有三種身分:藥師、教師和作家。藥師學以致用；教書使他終生不斷學習，寫作則是他最大的快樂。而詹冰一生最讓人羨慕的，就是他永遠保持不變的快樂心境。

客家委員會致力推動客家文學傳承，攜手財團法人台灣文學發展基金會歷時兩年編纂出版《詹冰全集》，下午在國家圖書館舉行發表會。詹詩人詹冰外孫、立法委員蔡其昌出席致詞。記者林伯東／攝影
客家委員會致力推動客家文學傳承，攜手財團法人台灣文學發展基金會歷時兩年編纂出版《詹冰全集》，下午在國家圖書館舉行發表會。詹詩人詹冰外孫、立法委員蔡其昌出席致詞。記者林伯東／攝影
客家委員會致力推動客家文學傳承，攜手財團法人台灣文學發展基金會歷時兩年編纂出版《詹冰全集》，下午在國家圖書館舉行《詹冰全集》發表會，現場展示許多詩作手稿、剪報資料、畫作、出版書籍及老相片等。記者林伯東／攝影
客家委員會致力推動客家文學傳承，攜手財團法人台灣文學發展基金會歷時兩年編纂出版《詹冰全集》，下午在國家圖書館舉行《詹冰全集》發表會，現場展示許多詩作手稿、剪報資料、畫作、出版書籍及老相片等。記者林伯東／攝影
客家委員會致力推動客家文學傳承，攜手財團法人台灣文學發展基金會歷時兩年編纂出版《詹冰全集》，下午在國家圖書館舉行發表會。記者林伯東／攝影
客家委員會致力推動客家文學傳承，攜手財團法人台灣文學發展基金會歷時兩年編纂出版《詹冰全集》，下午在國家圖書館舉行發表會。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（中）下午出席在國家圖書館舉行《詹冰全集》發表會，觀看現場展示的詩作手稿。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（中）下午出席在國家圖書館舉行《詹冰全集》發表會，觀看現場展示的詩作手稿。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（左二）下午出席在國家圖書館舉行《詹冰全集》發表會，並與詹冰的兒子詹前衛（右二）、詩人詹冰外孫、立法委員蔡其昌（左一）、客委會主委古秀妃（右一）一同進行開箱儀式。記者林伯東／攝影
行政院院長卓榮泰（左二）下午出席在國家圖書館舉行《詹冰全集》發表會，並與詹冰的兒子詹前衛（右二）、詩人詹冰外孫、立法委員蔡其昌（左一）、客委會主委古秀妃（右一）一同進行開箱儀式。記者林伯東／攝影

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