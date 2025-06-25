北市雙語教育博覽會28日登場 動靜兼具議題多元
台北市教育局今天表示，114年度雙語教育博覽會28日於興雅國中登場，計有5場雙語小學堂、20個雙語暨國際學校攤位及4場教育專家座談會等，動靜皆有、議題多元，呼籲家長前往了解。
教育局發布新聞資料表示，活動當天從上午9時到下午3時30分，雙語教學成果展示內容多元、動靜態皆有，例如來自坦尚尼亞的北市雙永國小外籍老師將帶來融合非洲傳統舞步及現代音樂的Afro Dance，同時體驗民俗、舞蹈及語言。
新聞資料中，教育局說，積極申請雙語學校情境建置補助、打造的Language Corner（語言角）的北市信義國小由台灣、外籍老師以英文繪本教學，同時培養學生閱讀興趣，已是學生爭取參加的活動；北市成德國小邀請雙語老師設計簡易足球遊戲，帶著學生以外語學足球。
另外，北市永吉國中安排馬來西亞海洋教育議題國際交流活動，透過參訪檳城的海龜保育中心，討論如何幫助海龜返回棲息地產卵與孵育、救援因海洋廢受傷的海龜重返大海等任務，分享保育生態經驗。
教育局表示，在國際教育課程與交流場域中展開雙語教學，參與國際各種議題，藉以形塑全球視野。
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