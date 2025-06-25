加速水下無人載具發展 中科院與4校簽合作備忘錄
為加速無人載具發展，中科院今天與國立中山大學、海軍軍官學校、國立高雄科技大學、國立屏東科技大學簽署合作備忘錄（MOU），共同組成「水下無人科技策略聯盟」，開發並鞏固水下科技技術，厚植國家科研整體實力。
中科院今天發布新聞稿指出，「水下無人科技策略聯盟」期望能運用中科院原已具備關鍵技術，融合及深化4校科技學術能量，開發並鞏固水下科技技術，厚植國家科研整體實力。
中科院指出，此次與4校達成合作協議，就是希望透過產學合作交流，健全水下無人科技實力發展，並將發展重點聚焦於「水下無人載具自主導航」、「水下通訊」、「探測及定位」等科技創新議題，並精進水下無人載具模組化的研發，同時結合中科院感測酬載能量，進一步支持國內水下科技產業的前瞻技術開發與商品化，建構未來研發基地與供應鏈，創造多元共榮價值。
中科院表示，今天的簽約儀式由中科院副院長林高洲、中山大學校長李志鵬、海軍官校校長劉寶文少將、屏東科大校長張金龍及高雄科大副校長吳忠信等人共同出席，並在各單位主管及幹部代表的見證下，完成簽署合作備忘錄（MOU），自此正式啟動產學研交流，也是水下領域科技發展上的重要里程碑。
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