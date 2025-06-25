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教師甄選綁行政 教育部：學校違失應改正

中央社／ 台北25日電

全國教師工會總聯合會今天質疑，各縣市的教師甄選，屢傳要求兼任行政職務。教育部表示這樣的作法「不宜」，學校違失若查明屬實，將由主管機關要求改正。

全教總今天指出，桃園市、新竹市、台北市學校都曾出現將「兼任行政職務」列為教師甄選類科別，明顯是未依照學科別進行專業評量，使教甄淪為「主次顛倒」的通才競爭。

教育部今天稍晚回應中央社指出，依「教育人員任用條例施行細則」第19條規定，各級學校聘任教師應以審查合格的等級或檢定類科為準，出缺時由學校公開甄選遴聘。

至於學校要找教師兼任行政職，依照規定是由校長從「現職專任教師」中聘任，教師甄選不宜以「兼任行政職務」為甄選科別。主管機關發現學校辦理教甄有違失，查明屬實後應立即要求改正。

另外，全教總今天指出，高雄市曾出現部分考生獲得「極端低分」，讓人質疑是人為不當介入，影響甄選的公平性與公正性。

教育部表示，各校辦理教師甄選時，應建立明確的評分基準及紀錄。口試、試教的評分須設最高、最低標準分數，高於最高標準、低於最低標準或評分變更，評分委員都應敘明理由，並簽名負責。

教育部 全國教師工會總聯合會 主管

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