新莊公幼搶不到 議員盼國泰國小舊址蓋旗艦型幼兒園

新莊公幼供需失衡，公幼占比僅3成5，有6成5幼兒被迫跨區就讀或轉求助私幼，新北市議員陳世軒今天總質詢，直言塭仔圳重劃區開發後，預估新增10萬人口，需求會更緊繃，建議活化新莊國泰國小舊址，打造旗艦型幼兒園。新北市長侯友宜允諾評估，不只新莊，三重、蘆洲都會全力衝刺。

陳世軒說，新莊國泰國小校地面積約1500坪，位於中正路與中環路交界，鄰近捷運輔大站與多條公車路線，交通便捷，地點優越，是新莊區最核心的地段之一，預計2031年遷入塭仔圳重劃區。

陳世軒表示，本希望搬遷後原址活化成文創基地、安養中心等，但目前公幼名額嚴重不足，目前新莊區3至5歲學齡幼童約9495人，公幼僅提供3403個名額，公幼供給占比僅約35%，是新莊、泰山、五股、樹林中墊底。

陳世軒說，侯市長曾在板橋浮洲旗艦幼兒園動工時說「新北還要更多」，新莊與周邊泰山、五股、樹林的家庭也同樣需要公平的資源分配，「不能只有板橋有，其他地區只能等。」

陳世軒指出，未來舊址預計82%畫為公園用地，他認為可透過多目標使用設立旗艦型幼兒園，待遷校後無縫接軌啟用，避免空窗期與資源閒置，讓百年校地不只是歷史記憶，更成為下一代孩子受教育與托育的美好起點。

新莊蔡小姐表示，公托、公幼對許多家長來說比中樂透還難，跟私幼價格差距極大，尤其現今物價狂漲，能夠多一點名額對家長就多一線希望，若能夠增加旗艦型幼兒園，絕對能夠減輕更多家長負擔。

新北市教育局表示，新北市公共化幼兒園108至113學年度增設245班收托6352人，大幅超前每年25班目標，113學年度全市公共化比率達39.49％，將持續依區域需求盤點學校空間資源與公益回饋基地，增設公共化園所。

新莊區已增設幼兒園共23班、620名收托名額，113學年度新莊區幼兒園公共化比例35.12%；未來預計於115至118年再增設公共化幼兒園38班，並已規畫於國泰國小鄰近公益捐贈2處增設共計6班180人，並亦同步評估國泰國小原校舍改建為旗艦型幼兒園可行性，以整合空間資源、回應地方需求，預估將使新莊區公共化比率提升至四成。

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