快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

新莊公幼搶不到 議員盼國泰國小舊址蓋旗艦型幼兒園

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北即時報導
民眾黨新北議員陳世軒今質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影
民眾黨新北議員陳世軒今質詢新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影

新莊公幼供需失衡，公幼占比僅3成5，有6成5幼兒被迫跨區就讀或轉求助私幼，新北市議員陳世軒今天總質詢，直言塭仔圳重劃區開發後，預估新增10萬人口，需求會更緊繃，建議活化新莊國泰國小舊址，打造旗艦型幼兒園。新北市長侯友宜允諾評估，不只新莊，三重、蘆洲都會全力衝刺。

陳世軒說，新莊國泰國小校地面積約1500坪，位於中正路與中環路交界，鄰近捷運輔大站與多條公車路線，交通便捷，地點優越，是新莊區最核心的地段之一，預計2031年遷入塭仔圳重劃區。

陳世軒表示，本希望搬遷後原址活化成文創基地、安養中心等，但目前公幼名額嚴重不足，目前新莊區3至5歲學齡幼童約9495人，公幼僅提供3403個名額，公幼供給占比僅約35%，是新莊、泰山、五股、樹林中墊底。

陳世軒說，侯市長曾在板橋浮洲旗艦幼兒園動工時說「新北還要更多」，新莊與周邊泰山、五股、樹林的家庭也同樣需要公平的資源分配，「不能只有板橋有，其他地區只能等。」

陳世軒指出，未來舊址預計82%畫為公園用地，他認為可透過多目標使用設立旗艦型幼兒園，待遷校後無縫接軌啟用，避免空窗期與資源閒置，讓百年校地不只是歷史記憶，更成為下一代孩子受教育與托育的美好起點。

新莊蔡小姐表示，公托、公幼對許多家長來說比中樂透還難，跟私幼價格差距極大，尤其現今物價狂漲，能夠多一點名額對家長就多一線希望，若能夠增加旗艦型幼兒園，絕對能夠減輕更多家長負擔。

新北市教育局表示，新北市公共化幼兒園108至113學年度增設245班收托6352人，大幅超前每年25班目標，113學年度全市公共化比率達39.49％，將持續依區域需求盤點學校空間資源與公益回饋基地，增設公共化園所。

新莊區已增設幼兒園共23班、620名收托名額，113學年度新莊區幼兒園公共化比例35.12%；未來預計於115至118年再增設公共化幼兒園38班，並已規畫於國泰國小鄰近公益捐贈2處增設共計6班180人，並亦同步評估國泰國小原校舍改建為旗艦型幼兒園可行性，以整合空間資源、回應地方需求，預估將使新莊區公共化比率提升至四成。

幼兒園 公幼

延伸閱讀

上班口角…新莊男朝抽煙同事潑汽油欲點火 殺人未遂起訴

新莊中港國小蓋體育館與地下車場？侯友宜：會優先評估

需補充說明私有地徵收機制 五股泰山線輕軌環評再審

情侶深夜路邊違停被警搜出喪屍菸彈 一查女子竟是3條通

相關新聞

遭控經歷涉假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

國立台灣大學副校長廖婉君被爆料，她聲稱研究獲得數個國際通訊標準認證，但經歷涉嫌誇大不實。廖今天透過律師提出聲明，指未有違...

教師綁主任、試教給超低分 全教總籲全面檢討教甄亂象

近年各校教師甄試明定綁主任或其他行政職的案例層出不窮，近日高雄某校給考生「試教」分數僅13分更是引發高度爭議。對此，全教...

我教育部封殺廣州暨大 提供轉學回國、隨班附讀方案

教育部於今年初大學校長會議時宣布，禁止國內大學與隸屬於中國大陸統戰部的學校合作或交流，包括廣州暨南大學等3校將不再採認其...

「準公共化政策」成正宮 全幼產：反致公幼招生不足甚至倒閉

政府自2018年起推動幼兒園「準公共化政策」，原意在於補足公立幼兒園量能不足、減輕家長育兒負擔。全國幼教產業工會指出，施...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

新莊公幼搶不到 議員盼國泰國小舊址蓋旗艦型幼兒園

新莊公幼供需失衡，公幼占比僅3成5，有6成5幼兒被迫跨區就讀或轉求助私幼，新北市議員陳世軒今天總質詢，直言塭仔圳重劃區開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。