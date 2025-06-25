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被控學術成就造假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

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遭控經歷涉假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大副校長廖婉君今天透過律師提出聲明，指未有違反學術倫理行為，周刊登載爆料內容均非事實。本報資料照片
台大副校長廖婉君今天透過律師提出聲明，指未有違反學術倫理行為，周刊登載爆料內容均非事實。本報資料照片

國立台灣大學副校長廖婉君被爆料，她聲稱研究獲得數個國際通訊標準認證，但經歷涉嫌誇大不實。廖今天透過律師提出聲明，指未有違反學術倫理行為，周刊登載爆料內容均非事實，且去年已由台大學術倫理委員會認定不構成違反學倫，對於有心人士蓄意散布不實言論，將採取法律行動。

有民眾向「CTWANT」檢舉，台大副校長廖婉君涉嫌學術成就造假，其對外聲稱其研究成果被納入國際通訊標準，但經查後並未發現技術紀錄；又廖婉君也曾在台大校訊上標榜研究成果獲ETSI TiPHON收錄，但事後又改口，稱只是在其中一次會議中分享研究成果而非正式收錄。

台大今天上午對此表示，學倫調查多屬保密性質，但對學倫案件完全依法規處理。稍早廖婉君則透過律師發表聲明，澄清未有違反學術倫理行為，周刊登載爆料內容均非事實。

聲明指出，雖於111年間遭人不實檢舉學倫爭議，但經數年調查，過程並經該國際標準組織現任副主席暨領域專家確認，終由台大學術倫理委員會於113年12月決議，不構成違反學倫。

聲明也表示，匿名的Ｓ教師知道學倫已經過學倫會釐清，但仍悖於客觀事證，執意片面提供媒體不正確且不完整資訊，惡意散布不實言論影響公眾輿論，已經嚴重侵害名譽權及人格權。

廖的聲明也指出，「學術聲譽之於學者，有如皇后貞操般不容任何質疑。」嚴厲譴責Ｓ教師蓄意散布不實言論，必將採取一切法律行動捍衛學術聲譽及人格，絕不容任何不實污衊。

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