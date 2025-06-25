快訊

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

賀瓏渣男行徑被揭露！廣告小妹酸「一路走來始終如一」博恩也中槍

聽新聞
0:00 / 0:00

我教育部封殺廣州暨大 提供轉學回國、隨班附讀方案

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部再發布短影音強調，廣州暨南大學將從大陸地區高校認可名冊刪除，但已經在廣州暨大就讀的台灣學生不用擔心，本報資料照片
教育部再發布短影音強調，廣州暨南大學將從大陸地區高校認可名冊刪除，但已經在廣州暨大就讀的台灣學生不用擔心，本報資料照片

教育部於今年初大學校長會議時宣布，禁止國內大學與隸屬於中國大陸統戰部的學校合作或交流，包括廣州暨南大學等3校將不再採認其學歷。本報了解，廣州暨大將自學歷採認名單中移除，自名冊移除後才入學，學歷將不獲採認，但針對已在廣州暨大就讀的學生，也提供回國轉學、隨班附讀等方案。

教育部長鄭英耀於今年初的大學校長會議提到，隸屬中國大陸統戰部的學校屬於特殊目的，並非學術取向大學，停止合作有其必要，未來教育部不會再採認學歷；至於目前已在這些學校讀書的學生，因不知情，且法令尚未正式宣布，過渡期間教育部會研議相關救濟程序。

教育部表示，由於現列於認可名冊內的廣州暨南大學自2019年起改由大陸地區統戰部管轄，考量台灣學生學習場域不應該有特定政治目的，爰擬將自認可名冊中移除，自認可名冊移除後始入學該校者，所獲學歷將不予採認；現已入學學生或畢業學生如符合大陸地區學歷採認辦法規定，仍可依程序申請學歷採認。

另外，教育部也針對現就讀廣州暨大的台灣學生提供轉學方案，欲轉學回台就讀大學，得依「入學大學同等學力認定標準」第9條及第4條規定，於寒暑假期間依規定向各校報考學士班轉學考，轉學考各校採獨招辦理，學生可至欲就讀學校的學務處或招生網站查詢；學生轉學回台後原廣州暨大所持的學分，學校可依學則辦理抵免。

又若教育部也提供隨班附讀，現已入學廣州暨南大學就讀的台灣學生，如於學期間返台，擬申請課程旁聽、隨班附讀等學習銜接需求，因不涉及學位取得，各校可依規定辦理。

暨大 教育部 廣州

延伸閱讀

北市小一入學前 943人仍未接種麻疹、百日咳疫苗

家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假

葉丙成請假接受性平案調查滿一個月 教育部：調查進行中葉持續請假

教育部：加強宣導解聘辦法 避免教師遭不當濫訴

相關新聞

我教育部封殺廣州暨大 提供轉學回國、隨班附讀方案

教育部於今年初大學校長會議時宣布，禁止國內大學與隸屬於中國大陸統戰部的學校合作或交流，包括廣州暨南大學等3校將不再採認其...

教師綁主任、試教給超低分 全教總籲全面檢討教甄亂象

近年各校教師甄試明定綁主任或其他行政職的案例層出不窮，近日高雄某校給考生「試教」分數僅13分更是引發高度爭議。對此，全教...

「準公共化政策」成正宮 全幼產：反致公幼招生不足甚至倒閉

政府自2018年起推動幼兒園「準公共化政策」，原意在於補足公立幼兒園量能不足、減輕家長育兒負擔。全國幼教產業工會指出，施...

陳樹菊獲贈圖書館榮譽閱覽證 她說：把書全部讀回來

台東愛心菜販陳樹菊阿嬤這個月7日才剛獲頒國立台東大學名譽博士學位後，校方昨天再致贈圖書館榮譽閱覽證，讓她開心不已說，「自...

影／讓學生從懂得海到愛海 管碧玲：每年1億元推海洋素養教育

五大社教場館首度聯名OSS（海洋科學序列）教材，今天在國立海科館舉行成果發表，海委會管主委管碧玲表示，海洋素養的推動需要...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。