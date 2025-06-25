影／讓學生從懂得海到愛海 管碧玲：每年1億元推海洋素養教育

五大社教場館首度聯名OSS（海洋科學序列）教材，今天在國立海科館舉行成果發表，海委會管主委管碧玲表示，海洋素養的推動需要更多人的參與及支持，今年開始有4年的中長期計畫，每年投入1億元推動OSS海洋素養教育， 適用3到8年級學生，首波培育200名種子老師。

海洋委員會國家海洋研究院今天於國立海洋科技博物館舉辦首屆「建構社教場館推動海洋科學序列OSS 計畫」成果發表會。該計畫串連全台五所具代表性的社教場館，包括國立海洋科技博物館、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館、Xpark、花蓮遠雄海洋公園，首度導入系統化的OSS課程資源，涵蓋館所教學設計、行動教具開發與外展教學等多元面向。

管碧玲說，OSS是海洋素養推動計畫，過全齡的社教場館串連，將海洋科學帶進人群，讓海洋素養的種子播入不同年齡與地區，為台灣培育更多懂海、愛海、護海的公民。今年開始有4年的中長期計畫，每年投入1億元推廣OSS海洋素養教育， 適用3到8年級學生，首波培育200名種子老師。

海科館館長王明源說明，首屆社教場館推動OSS計畫，代表結合五大館所強力的海洋教育經驗，讓OSS的推展可以更全面且更有效地增進全民的海洋素養。

國海院長陳璋玲指出，OSS是一套可延伸、可轉化的課程系統，透過今日的發表會，結合社教館所已成功建構多方合作的推廣起點，為後續推動奠定堅實基礎。

發表會現場以「社教場館海洋任務總動員」為主題，包括闖關體驗，吸引300位師生與民間團體參與。五所場館也各自展示其特色教案與成果，如海科館聚焦人與海洋關係、海生館深入珊瑚礁與海洋生物多樣性議題、自科館強調海洋保育、Xpark融合沉浸式體驗設計、遠雄海洋公園則結合海洋生物守護教育，充分展現「在地連結、主題深化、體驗導向」的推廣策略。 今年起4年強化海洋素養教育，管碧玲：每年1億推廣OSS教材。記者游明煌／攝影 今年起4年強化海洋素養教育，管碧玲：每年1億推廣OSS教材。記者游明煌／攝影 今年起4年強化海洋素養教育，管碧玲：每年1億推廣OSS教材。記者游明煌／翻攝 今年起4年強化海洋素養教育，管碧玲：每年1億推廣OSS教材。記者游明煌／攝影 今年起4年強化海洋素養教育，管碧玲：每年1億推廣OSS教材。記者游明煌／攝影

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