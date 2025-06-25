陳樹菊獲贈圖書館榮譽閱覽證 她說：把書全部讀回來
台東愛心菜販陳樹菊阿嬤這個月7日才剛獲頒國立台東大學名譽博士學位後，校方昨天再致贈圖書館榮譽閱覽證，讓她開心不已說，「自己沒讀過書，可以好好把過去沒唸的書全部讀回來」。
「退休開始認真看書後，才知道讀書這麼有趣！」陳樹菊開心笑說，自從退休後除定期去醫院檢查身體，剩下的時間都待在家裡面讀書，她甚麼書都看，從白天看到晚上，只要好書幾乎天天讀。
東大昨天邀請陳樹菊回母校，並在縣府人員陪同下參觀校園，受到校長鄭憲宗及主管熱烈歡迎，學校特別將陳過去相關新聞資料，精心編輯成冊贈送給她外，同時還致贈圖書館榮譽閱覽證。
74歲的陳樹菊，為幫助家裡自13歲起就放棄升學，在市場賣菜養家，更將辛苦賣菜所得捐出逾千萬元行善。但她在7年前健康亮起紅燈，病倒菜攤上，經住院治療後，將菜攤收掉，退休養病。
首次踏入校園的陳樹菊略顯靦腆，她感謝學校的邀請，並說「希望以後有機會能夠常到學校參觀，向師長多多學習，然後借閱各類書籍來看，把小時候沒念到的書，全部讀回來」。
這個月7日東大舉辦畢業典禮，其中頒授陳樹菊名譽博士學位，表彰其長年無私奉獻、關懷弱勢的善行義舉，樹立社會良善風範，這次贈送她贈圖書館榮譽閱覽證，讓喜愛讀書的她無比開心。
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