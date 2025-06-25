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首屆國家級繪本獎「金繪獎」起跑 總獎金327萬元

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

為支持我國原創繪本發展，文化部今天公布，在原有的國家級「出版三金」金鼎獎、金漫獎、金典獎外，新增設立國家級繪本獎項「金繪獎」。首屆徵件自7月1日起至9月1日受理報名，6大獎項總獎金327萬元，歡迎繪本創作者及出版社踴躍報名。

文化部長李遠表示，從與兒女一起創作，而成為出版15本繪本的繪本作家，如今已當爺爺的他，最喜歡的是為孫子及其他孩子們講故事，近年他也將繪本改編成舞台劇，繪本一直是他最喜歡的創作，也是他認為能夠讓孩子親近閱讀及藝術的第一步；同時繪本的圖文相輔，更是能加速被外譯、讓世界看見的其中一種文化內容。所以擔任文化部長以後，繪本自然成為他優先推動的政策之一。

李遠說，從「繪本及圖文書創作新秀獎勵」徵選出30個繪本新秀，展開為期一年的創作旅程；到「繪本及圖文書學校」開放給所有對繪本有興趣的人，一起從創作、出版、行銷各個面向與業師交流；即將針對出版社與有經驗的繪本創作者推出「繪本出版及行銷獎勵」；以及如今的「金繪獎」，文化部企圖從繪本開始，由創作、培力、出版、推廣行銷，建立一整套支持體系的典範，同時也可以成為推動至其他藝文產業政策的參考模式。

文化部表示，「金繪獎」在徵詢業界建議後推出，首屆徵件特別放寬作品區間自去年1月1日起至今年6月30日止，首度在境內出版發行且載有ISBN或GPN的全新創作繪本作品。獎項分為「特別貢獻獎」、「繪本新人獎」、「繪本編輯獎」、「跨域應用獎」、「年度繪本獎」，以及「金繪大獎」（原則分為「虛構」及「非虛構」獎項各1名）等共6大項，得獎者可獲得獎金及獎座；「繪本新人獎」、「繪本編輯獎」、「跨域應用獎」及「年度繪本獎」另設有入圍獎，可獲得獎金及獎牌。

此外，「繪本新人獎」、「年度繪本獎」及「金繪大獎」得主，未來可申請文化部提供的「下一本作品」60萬元獎勵，接續創作下一本好書。所有得獎作品也將與現行各項繪本支持政策相輔相成，除於明年度搭配台灣國際兒少書展等活動展售外，也優先納入文化部「Books from Taiwan 2.0」外譯推廣計畫，期盼擴大獲獎作品後續在國內外的發展機會，打造台灣繪本指標性榮譽。

●「金繪獎」除特別貢獻獎外，皆採網路報名，報名方式可參閱文化部獎補助資訊網，相關問題亦可電洽文化部人文及出版司林小姐，電話02-8512-6494。

首屆國家級繪本獎「金繪獎」，7月1日起受理報名。圖／文化部提供
首屆國家級繪本獎「金繪獎」，7月1日起受理報名。圖／文化部提供

李遠 新人 文化部

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