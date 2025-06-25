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教師綁主任、試教給超低分 全教總籲全面檢討教甄亂象

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總今天開記者會表示，教甄亂象動搖社會對教育的信任，地方與中央主管機關應立即調查改正，全面檢討制度。記者李芯／攝影
全教總今天開記者會表示，教甄亂象動搖社會對教育的信任，地方與中央主管機關應立即調查改正，全面檢討制度。記者李芯／攝影

近年各校教師甄試明定綁主任或其他行政職的案例層出不窮，近日高雄某校給考生「試教」分數僅13分更是引發高度爭議。對此，全教總今天表示，教甄亂象動搖社會對教育的信任，地方與中央主管機關應立即調查改正，全面檢討制度。

全教總法務中心執行長林金財說，近年發生多起學校教甄「綁主任」案例，包含此前桃園某國立學校甄選需當生活輔導組長的「行政教師」職，台北市某校現正在甄選教師兼總務主任、圖書館主任，還自訂「曾經擔任主任3年」的條件。

他說，過去教育部三令五申，強調教甄資格條件應以教育人員任用條例、師資培育法為依據，不宜再另定其他條件限制，這些學校的教甄不只甄選標的違法、資格也違法。

林金財解釋，按照高中教育法規定，學校行政職務應由校長就專任教師聘兼任或職員專任；另一方面，教甄的簡章公布、聘任程序，則是由學校教評會負責。然而，在教甄綁主任的案例中，竟能將兼任行政職務一事交由教評會審議，既然無法令授權，就是不依法行政的作為。

林金財也說，日前高雄爆教甄爭議，某校單科教甄的3名評審委員給出的分數約落在13分到83分之間，落差不合常理。高雄市的教甄作業規範明定，「試教之評分設最高、最低標準分數，高於最高標準、低於最低標準或評分有變更時，評分委員應敘明理由，並簽名負責」，但一般常見的最高、最低標準約在70到90分之間，這樣的低分不是個別成績，且嚴重打擊考生信心，也會讓大家質疑是否有人為介入。

全教總理事長侯俊良表示，教甄是教師工作取得的管道，也是把關學校教育品質的門檻，現在發生的亂象不只影響教師權益，更動搖社會對教育的信任。針對教甄頻繁發生不公、不法的問題，地方和中央主管機關應即刻進行調查改正，全面檢討制度，強化監管作業，並訂定合理評分規範，以杜絕教甄偷渡行政職的亂象。

教師 全教總 主任

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