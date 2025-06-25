中小學明年1月先補課再放寒假 鄭英耀：最好的方式
教育部調整中小學明年1月先補課再放寒假，教育部長鄭英耀今天說，這是考量學生學習、家庭安排假期等最好的方式，書商也全力配合，教科書提供會全部到位，不會有任何問題。
114學年中小學行事曆草案原規劃明年2月11日開學，上課3天後接農曆春節，收到不少家長反映「不利家庭作息安排」。教育部24日邀各縣市代表研議，調整為115年1月先補課3天，寒假直接接續農曆春節，讓假期不中斷，2月23日開學。
立法院教育及文化委員會上午審查運動產業發展條例修正草案，鄭英耀在會前受訪表示，這是國教署昨天與22個縣市討論後最大的共識，並不是寒假28天，寒假是21天，加上年假7天，因為是連續的，外界可能會以為寒假特別長。
鄭英耀表示，這是在學生學習、家庭安排假期等考量下最好的方式。上一個年度的學期結束後，放寒假前3天先補課，對於下學期的課程，教科書書商都全力配合，教科書提供會全部到位，不會有任何問題。
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