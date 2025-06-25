「準公共化政策」成正宮 全幼產：反致公幼招生不足甚至倒閉

政府自2018年起推動幼兒園「準公共化政策」，原意在於補足公立幼兒園量能不足、減輕家長育兒負擔。全國幼教產業工會指出，施政多年卻出現資源錯置、品質失衡等問題。許多原本經營困難、品質堪慮、即將退場的私立幼兒園，藉由取得準公共資格獲得政府補助重新營運「起死回生」；不但未能提升整體教保品質，反而擠壓公立幼兒園招生空間，導致部分公幼因招生不足被迫縮編人力甚至關閉。

全幼產表示，根據教育部所屬114年單位預算評估報告，其中建置準公共機制經費自109年的63億元增加至114年的218億元，這筆龐大預算是否真正用於提升幼教品質，全國幼教產業工會仍對此深表質疑。政府一邊砸錢補助私幼，一邊放任公幼自生自滅，形同對公共教育的背棄，造成優質師資與公共設施的嚴重浪費。

全幼產執行長許文菁表示，雖然政策陸續增加如降低師生比、餐點登錄等基本要求，實務上仍問題叢生。教保人員流動率高、專業穩定性低，薪資即便於第三期有所提升，仍明顯低於非營利幼兒園，導致優質師資難以留任。

許文菁表示，最令人憂心的是，準公共體系對教保人力的品質控管形同虛設。許多園所濫用「教保服務人員條例施行細則」第8條第1項，只要園所報請縣市教育局核准，即可聘用未具幼教背景、僅受短期訓練的大學畢業生擔任教學工作。該條文原為特殊情況下的人力替補機制，卻在實務中成為「代理後門」，使非專業人員大量進入教學現場，嚴重衝擊教保品質。

許文菁表示，根據教育部統計資料來看，市場上並不缺乏具專業背景的師資。從今年6月的統計表可看出，近5年每年平均約有810人取得幼教師資格，其中有約654人實際進入教保職場，任職率為80. 8%；教保員方面，每年平均有4252人具備資格，但實際任職僅約2138人，任職率僅50.3%。

她進一步表示，也就是說，每年約有近半數以上的教保資格者不願進入幼教現場。卻有大量非本科、非專業背景者透過第8條機制進入教學現場。不禁讓人懷疑，究竟是人才不足，還是職場環境惡劣、制度失衡，才讓這些受過專業訓練的人才選擇離開？

她說，畢竟，在公立幼兒園體系中，幾乎不曾出現聘不到合格教保人員的問題，反觀準公共幼兒園及私立幼兒園卻長期依賴代理制度聘用人員，問題根源不言而喻。

全幼產理事林杏妃表示，國教署長期放任地方政府濫用該規定，導致缺乏專業能力的人員充斥教學現場，與日益頻傳的違法與虐童事件恐有高度關聯。究竟有多少違規案件，肇因於教學人員本身的專業知能不足？國教署應立即公開調查資料，並要求各縣市統計目前準公共幼兒園中，經由第8條第1項聘用、未具幼教專業背景者的實際數量，以及違法事件中準公共幼兒園所佔比例，跟每年準公退場園所數量，讓社會看清制度的真實面貌。

林杏妃表示，社會無法接受沒有醫師執照的人為孩子開刀，又為何容許沒有幼教專業的人走入教室？若政府真心重視幼兒的受教權，應即刻檢討第8條第1項的適用範圍，並建立更嚴謹的人力任用標準，落實幼教專業化。

教保人員代表黃美月表示，準公共應是協助過度到普及公共幼教的橋梁，如今卻本末倒置變質為補貼市場、延命私幼的工具。某些原本即將退場、經營困難的園所，因加入準公共體系獲得補助得仰賴公共資源繼續存活，反而排擠了優質園所的生存空間。不僅無法汰劣存菁，更使大量經費成為低品質園所的延命資金。

許文菁表示，政府應全面檢討準公共制度，若國教署繼續坐視不理，工會不排除向監察院檢舉主管機關失職，督促其正視問題根源。政府若持續放任劣質私幼存活，最終犧牲的不僅是幾間公幼的未來，而是整體公共教育的根基。

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