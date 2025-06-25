接待樹城州立大學訪團 林佳龍見證台灣實習計畫結果

外交部長林佳龍表示，來自美國愛達荷州樹城州立大學（Boise State University）的12名學生，近日在該校商經學院副教授Jack Marr的率領下到訪外交部。這批學生參與由Jack Marr主導的「台灣實習計畫」，預計在台灣停留 7周期間，除提升中文能力外，亦將分赴產業界與學術機構實習，並與姊妹校靜宜大學的師生交流互動，深化雙邊學術與青年交流。

林佳龍回顧，2017年他擔任台中市長期間親自率團訪問愛達荷州，不僅走訪半導體大廠美光總部，促成美光擴大在台中的投資，更拜會當時任副州長、現任州長的李睿德（Brad Little），積極推動雙邊在航太、農產品等領域的合作。去年李州長訪台時，雙方更一同慶祝姐妹關係40周年。

林佳龍說，當時他也拜訪樹城州立大學，接受Jack Marr熱情接待，訪後更以台灣智庫董事長身分，與該校簽署合作協議，攜手設立「國際商業暨政治基金」，正式啟動「台灣實習計畫」。同年，在林佳龍見證下，樹城州立大學也與靜宜大學簽署合作備忘錄，兩校「國際企業學士 2+2 雙聯課程」於2019年正式開辦，為台美學術交流與青年國際視野拓展邁出重要一步。

林佳龍表示，這段緣份一直延續至今，自2018年「台灣實習計畫」啟動以來，Jack Marr每年均率隊來台，並由靜宜大學接待，期間僅因疫情影響中斷兩年。這項計畫不僅有助台灣在美國建立正面形象，更促進雙邊人才、教育與民間交流。

此次交流過程中，外交部也特別從安全、經濟、教育等面向，向同學們介紹台美關係現況，並就中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議等重要議題進行說明，獲得學生高度關注與積極參與。林佳龍表示，其中一位學生更以中文提問：「中國為何近年對台展現如此強烈的侵略意圖？」他則回應指出，中國將台灣作為威權擴張的藉口，真正目的是挑戰以規則為基礎的國際秩序，這已引起國際社會高度警覺。

林佳龍指出，正因深知外交對台灣生存與發展的重要性，當年以台中市長及台灣智庫董事長雙重身分，積極推動城市外交與智庫外交，期望深化台美關係。林佳龍說，今日當年播下的種子已開花結果，身為外交部長，他將延續當年的理念，繼續為台灣的外交奉獻心力。林佳龍強調，「人人都是外交官」不僅是口號，更是實踐的信念。外交從不遙遠，每位國人都能在自身崗位上為台灣外交貢獻心力，協助台灣拓展更寬廣的國際空間。

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