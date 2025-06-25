快訊

藍立院黨團告發罷團灌水達九成 陳玉珍：檢調有偵辦嗎

現省1500元！陸國台辦宣布 免收台灣「首來族」申辦證件費

黑熊之死…人熊共處跨入雷區 護管員觸犯禁忌披露「開槍心境」

接待樹城州立大學訪團 林佳龍見證台灣實習計畫結果

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍表示，來自美國愛達荷州樹城州立大學（Boise State University）的12名學生，近日在該校商經學院副教授Jack Marr的率領下到訪外交部。這批學生參與由Jack Marr主導的「台灣實習計畫」，預計在台灣停留 7周期間，除提升中文能力外，亦將分赴產業界與學術機構實習，並與姊妹校靜宜大學的師生交流互動，深化雙邊學術與青年交流。

林佳龍回顧，2017年他擔任台中市長期間親自率團訪問愛達荷州，不僅走訪半導體大廠美光總部，促成美光擴大在台中的投資，更拜會當時任副州長、現任州長的李睿德（Brad Little），積極推動雙邊在航太、農產品等領域的合作。去年李州長訪台時，雙方更一同慶祝姐妹關係40周年。

林佳龍說，當時他也拜訪樹城州立大學，接受Jack Marr熱情接待，訪後更以台灣智庫董事長身分，與該校簽署合作協議，攜手設立「國際商業暨政治基金」，正式啟動「台灣實習計畫」。同年，在林佳龍見證下，樹城州立大學也與靜宜大學簽署合作備忘錄，兩校「國際企業學士 2+2 雙聯課程」於2019年正式開辦，為台美學術交流與青年國際視野拓展邁出重要一步。

林佳龍表示，這段緣份一直延續至今，自2018年「台灣實習計畫」啟動以來，Jack Marr每年均率隊來台，並由靜宜大學接待，期間僅因疫情影響中斷兩年。這項計畫不僅有助台灣在美國建立正面形象，更促進雙邊人才、教育與民間交流。

此次交流過程中，外交部也特別從安全、經濟、教育等面向，向同學們介紹台美關係現況，並就中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議等重要議題進行說明，獲得學生高度關注與積極參與。林佳龍表示，其中一位學生更以中文提問：「中國為何近年對台展現如此強烈的侵略意圖？」他則回應指出，中國將台灣作為威權擴張的藉口，真正目的是挑戰以規則為基礎的國際秩序，這已引起國際社會高度警覺。

林佳龍指出，正因深知外交對台灣生存與發展的重要性，當年以台中市長及台灣智庫董事長雙重身分，積極推動城市外交與智庫外交，期望深化台美關係。林佳龍說，今日當年播下的種子已開花結果，身為外交部長，他將延續當年的理念，繼續為台灣的外交奉獻心力。林佳龍強調，「人人都是外交官」不僅是口號，更是實踐的信念。外交從不遙遠，每位國人都能在自身崗位上為台灣外交貢獻心力，協助台灣拓展更寬廣的國際空間。

董事長 林佳龍 實習

延伸閱讀

日本前經濟安保大臣小林鷹之明訪台 將晉見賴總統

台灣汶萊互惠免簽生效 林佳龍：總合外交重要成果

林佳龍：36在以色列國人已撤離 伊朗3人準備離境

林佳龍出席英王華誕慶祝晚會 感謝英國持續挺台

相關新聞

中小學明年寒假接春節 連放30天

二○二六年中小學行事曆草案上月出爐，寒假與春節假期間夾著三天上課日，引發家長不滿，抱怨不利假期安排。為此，教育部昨邀請地...

雲林教師甄試結果出爐 學前特教師、國小專輔師還有缺額

雲林縣連續3年辦理國中小學教師介聘甄試，今年有109名教師申請退休，為維持師資穩定，國小及學前開缺77人、國中開缺41人...

家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假

在先前公告的2026年的行事曆草案中，原定學生放完寒假，上3天課後才接農曆年假，家長反映不利假期安排。教育部今邀集相關單...

教師綁主任、試教給超低分 全教總籲全面檢討教甄亂象

近年各校教師甄試明定綁主任或其他行政職的案例層出不窮，近日高雄某校給考生「試教」分數僅13分更是引發高度爭議。對此，全教...

「準公共化政策」成正宮 全幼產：反致公幼招生不足甚至倒閉

政府自2018年起推動幼兒園「準公共化政策」，原意在於補足公立幼兒園量能不足、減輕家長育兒負擔。全國幼教產業工會指出，施...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。