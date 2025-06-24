中小學明年寒假接春節 連放30天
二○二六年中小學行事曆草案上月出爐，寒假與春節假期間夾著三天上課日，引發家長不滿，抱怨不利假期安排。為此，教育部昨邀請地方教育局處及相關教育團體開會，拍板明年寒假行事曆，原定一月廿一日放寒假，改為一月廿一至廿三日，三天先補上課再放寒假，緊接著接續春節假期，足足放假卅天。
對此，國教行動聯盟理事長王瀚陽直言，不管怎麼樣，都希望類似的安排都能提早公告，以安排接下來的行程，否則恐怕會引發更大的爭議。
全教總理事長侯俊良說，此次調補課日期相差較遠，對教學正常化有些挑戰，接下來可能衍生的問題包含教材能否在補課的三天就拿到，以及經歷整個寒假，可能會有學生的教材遺失。再來，若只上三天課，開學之後是否又要重新上課？
據教育部日前公布的一一四學年度中小學行事曆草案，一一四學年上學期結束後，隨即於一月廿一日開始放寒假，但由於寒假未銜接春節年假，導致寒假結束後，二月十一至十三日得先上三天課，再銜接春節，讓家長抱怨連連，質疑不利行程安排，若有出遊返鄉計畫，學生就得額外請假，且學習安排不好規畫，相當不便民；教師也抱怨，擔憂屆時出席率差，學生也無心上課，實際開學後恐怕還是得要重新複習進度。
教育部表示，經昨天和縣市政府、相關教育團體開會達成共識，一一四學年度第二學期開學日為明年二月十一日，另為配合農曆春節假期，調整明年二月十一、十二、十三日，三天為放假日，並於同年一月廿一、廿二、廿三日補上課。
換句話說，寒假實際放假日為明年一月廿四日，一一四學年度第二學期實際開始上課日則是在二月廿三日，寒假連同春假，長達卅天。
至於今年暑假時間，教育部表示，今年暑假起迄日為七月一日至八月廿九日，其中八月卅、卅一日適逢週末假期，因此一一四學年度第一學期開學日為九月一日。
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