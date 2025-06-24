聽新聞
0:00 / 0:00

中小學明年寒假接春節 連放30天

聯合報／ 記者李芯／台北報導
教育部拍板明年中小學寒假實際放假日為一月廿四日。示意圖。本報資料照片
教育部拍板明年中小學寒假實際放假日為一月廿四日。示意圖。本報資料照片

二○二六年中小學行事曆草案上月出爐，寒假春節假期間夾著三天上課日，引發家長不滿，抱怨不利假期安排。為此，教育部昨邀請地方教育局處及相關教育團體開會，拍板明年寒假行事曆，原定一月廿一日放寒假，改為一月廿一至廿三日，三天先補上課再放寒假，緊接著接續春節假期，足足放假卅天。

對此，國教行動聯盟理事長王瀚陽直言，不管怎麼樣，都希望類似的安排都能提早公告，以安排接下來的行程，否則恐怕會引發更大的爭議。

全教總理事長侯俊良說，此次調補課日期相差較遠，對教學正常化有些挑戰，接下來可能衍生的問題包含教材能否在補課的三天就拿到，以及經歷整個寒假，可能會有學生的教材遺失。再來，若只上三天課，開學之後是否又要重新上課？

據教育部日前公布的一一四學年度中小學行事曆草案，一一四學年上學期結束後，隨即於一月廿一日開始放寒假，但由於寒假未銜接春節年假，導致寒假結束後，二月十一至十三日得先上三天課，再銜接春節，讓家長抱怨連連，質疑不利行程安排，若有出遊返鄉計畫，學生就得額外請假，且學習安排不好規畫，相當不便民；教師也抱怨，擔憂屆時出席率差，學生也無心上課，實際開學後恐怕還是得要重新複習進度。

教育部表示，經昨天和縣市政府、相關教育團體開會達成共識，一一四學年度第二學期開學日為明年二月十一日，另為配合農曆春節假期，調整明年二月十一、十二、十三日，三天為放假日，並於同年一月廿一、廿二、廿三日補上課。

換句話說，寒假實際放假日為明年一月廿四日，一一四學年度第二學期實際開始上課日則是在二月廿三日，寒假連同春假，長達卅天。

至於今年暑假時間，教育部表示，今年暑假起迄日為七月一日至八月廿九日，其中八月卅、卅一日適逢週末假期，因此一一四學年度第一學期開學日為九月一日。

春節 小學生 寒假 國中生

延伸閱讀

家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假

葉丙成請假接受性平案調查滿一個月 教育部：調查進行中葉持續請假

教育部博士生獎學金2學年補助6.8億 這3校拿破億

家長哀號…寒假結束上3天課才過年？教育部擬2方案：其一提前補課

相關新聞

雲林教師甄試結果出爐 學前特教師、國小專輔師還有缺額

雲林縣連續3年辦理國中小學教師介聘甄試，今年有109名教師申請退休，為維持師資穩定，國小及學前開缺77人、國中開缺41人...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

廣角鏡／陳瑋承揮灑生命色彩 獲總統教育獎

就讀佛光大學的陳瑋承從小罹患脊髓性肌肉萎縮症，但他不放棄，透過電腦繪圖與設計，去年在蘭燈空間舉辦個人畫展及義賣，同時也把...

中小學明年寒假接春節 連放30天

二○二六年中小學行事曆草案上月出爐，寒假與春節假期間夾著三天上課日，引發家長不滿，抱怨不利假期安排。為此，教育部昨邀請地...

家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假

在先前公告的2026年的行事曆草案中，原定學生放完寒假，上3天課後才接農曆年假，家長反映不利假期安排。教育部今邀集相關單...

葉丙成請假接受性平案調查滿一個月 教育部：調查進行中葉持續請假

教育部政務次長葉丙成臉書發文涉洩露學生性平案個資，民進黨立委要求將其送性平會調查，葉丙成後來請假一個月，教育部性別平等教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。