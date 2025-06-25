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廣角鏡／陳瑋承揮灑生命色彩 獲總統教育獎

聯合報／ 文／戴永華
圖／戴永華
圖／戴永華

就讀佛光大學的陳瑋承從小罹患脊髓性肌肉萎縮症，但他不放棄，透過電腦繪圖與設計，去年在蘭燈空間舉辦個人畫展及義賣，同時也把生命故事拍成「灰．彩」微電影宜蘭縣府昨表揚他獲今年總統教育獎，他說，唯有努力，才能不被淘汰，未來將持續用畫筆，揮灑自己的人生。

義賣 微電影 宜蘭 佛光大學

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