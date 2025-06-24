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雲林教師甄試結果出爐 學前特教師、國小專輔師還有缺額
雲林縣連續3年辦理國中小學教師介聘甄試，今年有109名教師申請退休，為維持師資穩定，國小及學前開缺77人、國中開缺41人，甄選結果出爐，學前身心障礙類特教師、國小專任輔導教師各有1名缺額。
近年全國各地許多老師考量家長溝通不易、學生越來越不好教等原因，浮現退休潮，雲林縣雖受少子化衝擊，許多學校都面臨減班，但今年二月有13名教師退休、8月則有96人，為維持師資穩定，補足人力，今年續辦教師甄試。
今年國小及學前開缺77人，國中教師開缺41人，教育處表示，今年報名國小及學前有656人、國中737人，因筆試是參加中區教師甄試聯合命題，包括新竹、苗栗、台中、彰化、南投及雲林等7縣市，加上東部學校也參加，筆試在同一天舉行，到考率約5成。
教師甄選結果公布，學前身心障礙類特教師、國小專任輔導教師各有1名缺額，教育處表示，雲林6班以下學校仍有100多所，且多數位處偏鄉，為維持教師穩定，錄取教師將優先補進偏鄉，目前教甄前全縣代理教師約占16%，教甄後減為14%。
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