家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假

在先前公告的2026年的行事曆草案中，原定學生放完寒假，上3天課後才接農曆年假，家長反映不利假期安排。教育部今邀集相關單位開會決議，原定1月21日放寒假，最終方案為1月21日、22日及23日先補上課，之後放寒假接續春節假期。

日前有家長在社群討論，2026年的行事曆草案中，114學年上學期結束後於1月21日開始放寒假，但寒假結束後，在2月11至2月13日需先上3天課，才銜接農曆年假，影響學生家長假期安排。

教育部今日邀請各地方教育局處及相關教育團體等開會，通過114學年度第2學期，調整2026年2月11日、12日及13日原上課日改為放假日，並於1月21日、22日及23日補上課。也就是說，明年寒假之前就會先補3天課，讓寒假能夠直接接續春節假期。

教育部表示，有關114學年度各學期開學日，及寒暑假起訖日期，國教署已配合前開辦公日曆表，及「各級學校學生學年學期假期辦法」第8條規定，於6月24日邀集各直轄市、縣（市）政府機關及相關團體會商研議竣事。經與會人員達成共識，114學年度第2學期開學日為115年2月11日（星期三），另為配合農曆春節假期，調整115年2月11日、12日及13日為放假日，並於115年1月21日、22日及23日補行上課，114學年度第2學期實際開始上課日為115年2月23日（星期一）。

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