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台北教師會館轉型教師住宅 月租1.5萬起共80戶

中央社／ 台北24日電

位於台北市中正區南海路的台北教師會館重新整修，並轉型為教師住宅，可提供80戶、月租約1.5萬元起，以低於市場行情，提供北部有居住需求的教職員承租。

台灣省中小學校教職員福利文教基金會今天發布新聞稿指出，台北教師會館位於台北市中正區南海路，前身為民國57年興建的「教師招待所」，原以優惠價格提供中小學教職員洽公住宿，但因建物老舊，疫情暫停營業期間進行內部空間重新整修，並以全新教師住宅重新營運。

教師福利會提到，台北教師會館經過重新整修，已轉型為教師住宅，共規劃80戶（77間套房、3間家庭房），每房面積8至30坪不等，月租新台幣1萬5500元起，以低於市場的行情，提供北部地區有居住需求的教職員承租。

任職於台北市、新北市、基隆市、桃園市或宜蘭縣市高中職以下學校，或其教育主管機關服務的編制內教職員工皆可申請，以育有6歲以下孩童的家庭優先，其次依年資排序，以年資低者優先。

有意申請承租台北教師會館者，可於即日起至7月24日期間，至教師福利會官網下載手冊辦理申請，7月30日將抽籤並公告入選名單及配對房號，8月20日起辦理簽約，9月1日正式入住。

另外，台北教師會館教師住宅預計8月起辦理試營運，符合資格且有意願申請者，可於7月1日至15日（每天中午12時至晚間8時，例假日除外）到台北教師會館現場看房。

教師 北市

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