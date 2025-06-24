葉丙成請假接受性平案調查滿一個月 教育部：調查進行中葉持續請假
教育部政務次長葉丙成臉書發文涉洩露學生性平案個資，民進黨立委要求將其送性平會調查，葉丙成後來請假一個月，教育部性別平等教育委員會也在上月成立專案審查小組。今一個月期限到，教育部表示調查尚在進行中，葉丙成亦持續請假，靜候調查結果。
葉丙成日前表示，性平會調查期間將請假一個月，如今期限已到，教育部說，本案已正式交由教育部性別平等教育委員會調查，並依程序正在進行中。雖先前委員及各界都期盼能在一個月內有調查進度，但為尊重相關人權益並確保調查程序合法與完備，目前尚待彙整相關意見與資料。且依據性別平等教育法第36條規定，調查期限為2個月，必要時得延長一個月。教育部將確保調查程序公平公正，並盡速完成調查。
另外，依性平法第23條規定，調查期間須予以保密，教育部表示，因此無法對外說明細節，敬請理解。
教育部並提到，調查期間，目前葉丙成持續請假，靜候調查結果。
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