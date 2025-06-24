影／高雄市某高中生衝突影片瘋傳 教育局：涉兒少個資勿散佈

高雄市小港區某高中傳出嚴重互毆衝突事件，釀3人受傷，「校園全武行」影片昨天更在網路瘋傳。校方今出面說明影片涉兒少個資隱私，籲外界勿轉傳，避免二次傷害，相關爭議將展開晤談調查；教育局呼籲，學生遇衝突或誤會，應理性溝通勿使用暴力，未來將加強法治及媒體素養教育。

校方指出，此案發生於23日中午用餐時間，事件起因4位學生間用餐時因開門進教室時碰撞，口角糾紛後有肢體衝突，老師在現場也不斷勸阻學生，並立即請教官入班處理，導師及行政團隊亦同步介入處理。

其中3位受傷學生，現場由健康中心初步處置，依學生情況由教官陪同送醫，並通知家長及校安通報，漢民派出所也抵達校園共同處理在案，經送醫觀察後，學生皆已返家休養，今日未到校上課。校方約定25日邀集學生及家長到校晤談，續行調查衝突事件及輔導管教事宜。

教育局今天回應，針對某高中學生衝突事件將持續了解後續處理進度與學生復原情形，籲學生遇有衝突或誤會時，應以理性溝通、冷靜應對為原則，切勿以暴力解決問題如一時情緒失控，務必尋求師長、教官或輔導人員協助，化解矛盾，避免造成更大傷害。

如目睹衝突事件，應以維護現場安全為優先，勿圍觀、煽動或拍攝影片，不將相關影片上傳或分享至社群平台，此類影片涉及兒童及少年肖像與行為記錄，依法屬個人資料與「兒少個資」。

依據兒童及少年福利與權益保障法第49條及個人資料保護法相關規定，未經同意揭露、散布涉及兒少影像、足資辨識身份者恐觸法，最重可處刑責與罰金，學生與家長應提高警覺，共同守護兒少權益。

教育局強調，已請各校加強法治與媒體素養教育，提醒學生網路時代自律自重，對於已流傳不當影像，也請外界停止轉傳，避免造成當事學生二次傷害與法律風險。

商品推薦