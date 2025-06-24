繁星錄取台大醫高中生科展作品遭撤獎 中市教育局說話了

台中一名高中生今年繁星錄取台大醫學系，其科展得獎作品被認定違反研究倫理，遭撤銷參賽資格與獎項；台灣大學將開會討論該生錄取資格。台中市教育局表示，尊重審查結果，並已督促學校加強參展師生學術倫理及研究知能，避免類此情形再次發生。

台中一名高中生今年繁星錄取台大醫學系，被爆科展得獎作品疑似抄襲指導教授論文，台灣科教館昨審查認定，違反研究倫理，撤銷該作品參展資格與獎項。台灣大學表示，已收到檢舉，將召開會議討論這名學生的醫學系錄取資格。

台中市教育局表示，第64屆全國中小學科學展覽會化學科作品，有2位參展的高中生作品疑涉有不當研究情事，因學術研究有其專業，教育局尊重國立台灣科學教育館審查結果，並已督促學校加強參展師生學術倫理及研究知能，避免類此情形再次發生。

高中生校方表示，尊重國立台灣科學教育館的專業審查與相關決議；畢業生在本次決議後續所需之協助，學校將盡力提供輔導與支持。

校方表示，學校專題研究課程，教師均會安排學術倫理主題課程，未來也將與師生持續努力，深化研究素養與倫理意識。

商品推薦