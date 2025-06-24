台灣高鐵代表隊貳一柒事變以高鐵實境解謎打造國旅共贏生態，榮獲 22nd ATCC 全國冠軍！

台灣高鐵代表隊「貳一柒事變」勇奪 22nd ATCC 全國冠軍。 ATCC／提供

台灣高鐵代表隊「貳一柒事變」勇奪 22nd ATCC 全國冠軍。 ATCC／提供

2025 年 6 月 22 日 (日)於福華國際文教會館卓越堂迎來第二十二屆 ATCC全國決賽巔峰對決，現場湧入300多位觀禮來賓。五支代表隊經過層層淬鍊，在決賽舞台簡報發表三個多月來的豐碩成果，面對頂尖評審團的嚴格檢視與提問挑戰，參賽同學準備充分且臨場表現令人刮目相看，經過激烈角逐後，台灣高鐵代表隊「貳一柒事變」脫穎而出，榮獲本屆全國冠軍。

本屆 ATCC 很榮幸邀請到華碩、遠傳電信、新北市政府、台灣高鐵、林堉璘宏泰教育基金會 (偕同弘道老人福利基金會) 五家議題夥伴參與議題合作。其中新北市政府和台灣高鐵皆是首度受邀參與議題合作，台灣高鐵以高鐵旅遊品牌結合國旅議題和軌道運輸產業第一次參與首開 ATCC 二十多年來合作先例；而新北市政府則以打造多元共融友善成市為題，是繼桃園市政府和臺北市政府後，第三家參與 ATCC 議題合作的直轄市政府，展現公部門對青年創新思維的重視。另外，曾在第二十屆和第二十一屆 ATCC中連續攜手代表隊獲得全國冠軍的林堉璘宏泰教育基金會，學生提案落地成果卓著，今年特別邀請弘道老人福利基金會偕同出題並第三度受邀合作，亦揭示年輕世代在公益和社會參與中扮演重要角色。遠傳電信繼去年代表隊心理健康輔導提案真正被落實後，本屆以增進遠傳守護網打詐功能與溝通為題再次受邀參與，相信亦將斬獲豐碩創新點子。華碩則是睽違多年後，第三度受邀參與 ATCC，並以時下最夯的結合 AI 應用工具與華碩高效能 AI PC 品牌推廣議題挑戰全國學子，產學間碰撞出的創意火化，亦在校園與企業內部引發討論與迴響。五家議題夥伴的鼎力襄贊與高規格指導款待，充分顯示產業、公部門和 NPO 各界對青年創新與解決能力的高度重視與肯定。

全國決賽八位評審貴賓，由左至右為：遠傳電信 朱承恩資深副總經理、華碩聯合科技 廖逸翔總經理、邁肯行銷傳播集團 張志浩董事長、林堉璘宏泰教育基金會 潘守珮公關長、新北市青年局 邱兆梅局長、台灣高鐵 顏昭立營業資深副總經理、BCG 波士頓顧問公司 馮博堅董事總經理、商業周刊議題中心 吳中傑副總編輯。 ATCC／提供

全國決賽共邀請八位評審貴賓，其中五家議題夥伴主管高層分別為：華碩聯合科技 廖逸翔系統事業總經理；遠傳電信 個人家庭電信及娛樂服務事業群 朱承恩資深副總經理；新北市青年局 邱兆梅局長；台灣高鐵 顏昭立營業資深副總經理；林堉璘宏泰教育基金會 潘守珮公關長；三位外界先進為：邁肯行銷傳播集團 張志浩董事長暨執行長；BCG 波士頓顧問公司 馮博堅董事總經理暨全球合夥人；商業周刊議題中心 吳中傑副總編輯。比賽一開場，評審便火力全開，以犀利問題直球點破每一組團隊提案盲點，從策略思維到執行細節、從市場洞察到產業變化都一一提問挑戰，對於財務數據和商業模式更是拿放大鏡檢視，在在考驗同學在高壓下的臨機應變與邏輯推演能力。場邊的業師與親友加油團全程屏息觀戰，也不時為台上子弟兵加油打氣。

從三月初報名截止，到現在6月決賽登場，各議題夥伴針對品牌行銷、智慧防詐、社會共融、國旅發展、青銀共好等面向設計挑戰主題，號召全國各大專院校學生組成跨領域團隊，運用創新思維提出具體解決方案，在追求商業價值的同時兼顧社會影響力，這種結合產業實務、政府政策、公益使命與創新精神的多元協作模式，充分激發學生們的潛能與鬥志，歷經三個多月的緊湊賽程，五支代表隊從初賽第一輪、第二輪、初賽決選、複賽實作、複賽決選等重重考驗，一路挺進全國決賽殿堂，每個階段都面臨嚴峻試煉，但五強團隊憑藉堅強意志與創意活力，最終站上全國決賽的榮耀舞台，超齡表現不但感動了一路陪伴指導的業師，也讓評審讚賞肯定。

各代表隊在企畫發想與實作驗證階段皆展現出色創意與執行力，也謹節錄提案看點如下：

華碩代表隊「你資後財會資道」：提出「A+ 計劃」並以「企劃行動家」為目標客群，解決其效率、創意、協作與曝光等痛點，實現品牌、使用者與社會的三重共好。

遠傳電信代表隊「A-TroCC」：提出結合電信數據與金融防詐的解決方案，藉由系統開發協助金融機構與支付業者在開戶、轉帳等關鍵節點進行風險驗證，以防堵詐團在最後一哩路得手。

新北市政府代表隊「造橋鋪路」：提出「定點臨托」提案，成為有托育需求家長們的安心選擇，透過資訊透明與形象強化，建立起托育最關鍵的信任感，並導入「育兒點數」制度，長期目標瞄準制度改革，推動資源整合，讓臨托成為家庭育兒過程中可靠又溫暖的即時支援網。

台灣高鐵代表隊「貳一柒事變」：提出結合高鐵旅遊與實境解謎的《高鐵特務局》創新旅遊企劃，提案策略包括透過限定競賽來引發話題，並設計可長期銷售的非線性關卡，提升高鐵旅遊的深度和趣味性。

林堉璘宏泰教育基金會代表隊「Espresso」：則提出《行動吧！不老BAR！》，想打造結合行動酒吧與社會設計的創新場域，透過調酒師培訓，讓長者成為「不老調酒師」，促進青銀世代的自然交流與文化傳承，期望實現「世代共好」的永續願景。

林堉璘宏泰教育基金會代表隊 (偕同弘道老人福利基金會)「Espresso」獲頒亞軍。 ATCC／提供

新北市政府代表隊「造橋鋪路」獲頒季軍。 ATCC／提供

遠傳電信代表隊「A-TroCC」獲頒季軍。 ATCC／提供

華碩代表隊「你資後財會資道」獲頒季軍。 ATCC／提供

經過三個多月各階段賽程的層層淘汰、密集迭代與決賽前集訓，同學們在專業能力與協作默契都有顯著提升，團隊自信與氣場更不在話下。經過近四小時的精彩簡報展演與精彩問答交鋒，競賽結果終於揭曉。商業周刊議題中心 吳中傑副總編輯、BCG 波士頓顧問公司 馮博堅董事總經理暨全球合夥人以及邁肯行銷傳播集團 張志浩董事長暨執行長分別對五強團隊的表現提出專業評析與建議後，隨即公布決賽結果：台灣高鐵代表隊「貳一柒事變」榮登冠軍寶座；林堉璘宏泰教育基金會代表隊 (偕同弘道老人福利基金會)「Espresso」獲得亞軍；新北市政府代表隊「造橋鋪路」、遠傳電信代表隊「A-TroCC」與華碩代表隊「你資後財會資道」並列季軍，第二十二屆 ATCC 全國決賽暨頒獎典禮，最後在全場熱烈掌聲與歡呼聲中圓滿落幕，明年再會。

全國五強加油團和觀禮來賓熱情參與支持。 ATCC／提供

全國冠軍：台灣高鐵代表隊【貳一柒事變】

臺灣大學 國際企業學系 二年級 梁睿芸

臺灣大學 資訊工程學系 二年級 王博靚

臺灣大學 經濟學系 一年級 陳彥丞

臺灣大學 政治學系國際關係組 二年級 張竣堯

政治大學 傳播學院不分系 一年級 呂庭誼

全國亞軍：林堉璘宏泰教育基金會代表隊 (偕同弘道老人福利基金會)【Espresso】

中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 二年級 鍾靖亭

臺灣師範大學 資訊工程學系 二年級 黃寶儀

臺灣師範大學 企業管理學系 二年級 傅郁棠

銘傳大學 國際企業學系 外貿行銷組 二年級 林子涵

中山醫學大學 醫療產業科技管理學系 二年級 謝宜軒

全國季軍：

新北市政府代表隊【造橋鋪路】

政治大學 資訊管理學系 一年級 蔡瑋恩

臺灣大學 國際企業學系 一年級 楊玉鉁

臺灣大學 地理環境資源學系 一年級 李宥儀

臺灣大學 政治學系政治理論組 一年級 易昀

臺灣大學 工商管理學系 一年級 梁芯瑜

遠傳電信代表隊【A-TroCC】

臺灣大學 國際企業學系 一年級 翁儀涵

臺灣大學 經濟學系 三年級 朱珮萱

臺灣大學 國際企業學系 一年級 徐意

臺灣大學 經濟學系 二年級 賴暐岑

華碩代表隊【你資後財會資道】

臺北科技大學 資訊與財金管理系 四年級 趙祖威

臺北科技大學 資訊與財金管理系 二年級 陳以珊

臺北科技大學 資訊與財金管理系 二年級 林君霓

臺北商業大學 資訊管理系 四年級 賴聖元

臺北商業大學 資訊管理系 四年級 郭育廷

註：ATCC 全國大專院校商業個案大賽每年結合產官學界資源，邀請國內外知名品牌企業、公部門、新創/投創/社企以及 NPO 提出真實議題，由大專在校學生實際參與發想解決方案， 二十二年來，已經累積逾一百二十八家議題合作夥伴、超過 140 所大專院校逾 4 萬 7 千名學子報名參與。目前已是目前全國業界規格最高、活動規模最大、參賽人數最多、參賽學生背景最廣、人才素質最整齊且創作成果最豐碩的商業競賽。歷屆傑出學長姊除在產業/社企/社創/新創/NPO 有優異表現外，不少已在臺灣或海外成功創業，可說是臺灣最具指標性的學生交流競賽平台，也是臺灣創新創業人才的搖籃。歷屆不論企業、公部門、NPO 等議題夥伴，舉凡永續城市、社會創新、品牌年輕化、數位工具推廣、AI/IoT/大數據/FinTech/InsurTech 創新應用、服務/新品上市 IMC、發揮價值鏈綜效、建立生態系、ESG/SDGs/CSR 都是常見議題類型，命題不拘一格。

完整照片請見【2025 22nd ATCC】全國決賽暨頒獎典禮相簿：

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