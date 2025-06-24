申請入學、國中會考成績出爐 專家：填選志願 別只看分數

大學申請入學與國中會考成績近日陸續公布，高一生與大學新鮮人也正面臨志願選填的關鍵時刻，考生應該依照分數落點填志願，還是配合產業趨勢，抑或勇敢追隨個人興趣？升學輔導專家指出，無論升高中或升大學，不應只看分數落點或熱門校系，更應回歸自身興趣與性向，避免因盲目選擇而陷入痛苦學習。

魏佳卉指出，國中畢業生能明確掌握志向的不到三成，對於學業成績在中後段、文科偏弱的學生，若勉強選讀普通高中，恐將在學習歷程、自主學習上吃力，不如朝技職發展。她認為，基礎技術領域如水電、空調等職種也有穩定薪資，家長應突破傳統觀念，行行都能出狀元。

近年來半導體、ＡＩ產業蓬勃發展，也帶動高中生選組嚴重往自然組傾斜。但魏佳卉提醒，ＡＩ產業也需要商管、法律、財會、行銷等人才，文科學生不會在ＡＩ熱潮下缺席。她建議，若有明確志趣者，就該勇敢選擇嚮往校系；若追求穩定就業，可考慮重視證照的應用型科系。她也呼籲家長，別以自身經驗左右孩子選擇，否則恐導致重考或失去學習動力。

前台北市教育局長、一一一教育發展協進會理事長曾燦金表示，選填志願應優先考量學生的興趣與專長，再搭配成績落點，有興趣跟專長支撐，學習和職涯才走得長久。他強調，家長觀念的翻轉同樣關鍵，應透過性向測驗與日常觀察，引導孩子做出適性選擇。

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