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解聘新法周年／究責無年限 資深教師易踩紅線

聯合報／ 記者簡慧珍賴香珊／連線報導
教育部去年修改教師解聘等相關辦法，引發檢舉、投訴不斷。南投縣家長會長協會、教育產業工會、中小學校長協會等批評，學校變成辦案機構。記者賴香珊／攝影
教育部去年修改教師解聘等相關辦法，引發檢舉、投訴不斷。南投縣家長會長協會、教育產業工會、中小學校長協會等批評，學校變成辦案機構。記者賴香珊／攝影

教師動輒被投訴，彰化縣教師職業工會表示，對法令不了解為教師踩紅線主因，求助的教師平均年資為20年，具備誨人不倦、有教無類觀念的教師，更易被投訴，年輕教師因熟悉法令規定，相對較少。

彰化縣某國小男學童沒寫回家作業，被老師留校罰寫，罰寫時可上廁所、喝水，但不能到操場玩。家長投訴老師規定不合理，為何罰寫作業不能帶回家，又列舉多項老師分配清潔工作、作業內容不合理等，學校調查後，該師處罰不當記一申誡。

有國小3、4名男學童故意拉扯另名男同學，被欺負男生的家長控告霸凌他兒子的小朋友和家長，也控告老師沒積極處理，讓被害男童因同儕霸凌心理創傷；訴訟進行1年，霸凌者家長一審被判賠20多萬元，老師獲判無罪，但已身心俱疲。

有名高中生想起多年前國中老師曾罵他「垃圾」，向母校投訴該師語言霸凌；遭投訴老師回憶往事，在調查會議極力澄清當天學生吵鬧，有的沒交作業，有的成績太差，他責備學生不守規矩，沒說「垃圾」2字，還需出動已讀高中的學生作證。

一名國中教師表示，新版規定可無限上綱追究教師責任，可匿名、沒年限限制的投訴，讓老師變成危險行業，需時刻警惕不能講錯話、做錯事，否則連退休後都不得安寧，已有許多老師獨善其身，學生不服管教就隨他們去，以免惹麻煩上身。

彰化縣教師職業工會表示，求助遭投訴教師平均教學年資為20年；新法修訂後，投訴老師可視情節採取校內處理，不一定進調查程序，但校方怕被指責「師師相護」，接到投訴就當成定案來調查，只問師、生當事人和家長的意見，也沒有證人就定罪，處事有欠周全。

職業工會 教師

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