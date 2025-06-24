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解聘新法周年 教師遭投訴暴增

聯合報／ 記者賴香珊簡慧珍洪子凱李芯／連線報導
教育部去年修改教師解聘等相關辦法，引發檢舉、投訴不斷。南投縣家長會長協會、教育產業工會、中小學校長協會等批評，學校變成辦案機構。記者賴香珊／攝影
教育部去年修改教師解聘等相關辦法，引發檢舉、投訴不斷。南投縣家長會長協會、教育產業工會、中小學校長協會等批評，學校變成辦案機構。記者賴香珊／攝影

教育部修正教師停聘不續聘等辦法滿周年，教育界哀鴻遍野，質疑申訴制度遭濫用，學校變成「辦案機關」，教師被調查疲於奔命。南投縣教育產業工會等昨呼籲，盼中央應檢討制度，勿以懲處為優先。教育部表示，將蒐集教學現場意見，作為修訂依據。

「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資檢辦法」去年修訂上路，新規定若涉及體罰、霸凌或教學不力等，必須接受校事會議調查。

北市教育局統計，教師遭投訴案件去年暴增，2022年426件（成案率15.73%）、2023年540件（成案率15.19%）、2024年1773件（成案率14.88%）。有校長直言，學校面對投訴，不可能不處理，行政人員壓力大增，加上首都台北市格外受關注，很多人離職或調到外縣市。

南投縣家長會長協會理事長許福能說，現在校內大小爭議都走校事會議，每案調查動輒數月，涉事師生與相關學生頻繁被調查，碰上惡意或烏龍檢舉，老師疲於奔命，親師生關係緊張。

「學務處變成『煉獄』。」南投縣教育產業工會理事長辜鴻霖說，雖然制度規定，未達不續聘程度可不開校事會議，但校方怕被說吃案，根本不敢不開。南投縣中小學校長協會理事長陳國俊說，只要一紙檢舉，就須啟動調查，已無暇顧及其他日常事務。

南投縣家長會長協會建議，修補一體適用與冗長調查程序，建置溝通輔導平台，高風險事件處理應導向輔導與協助，而非懲處為先，讓兒少權益保護與教師支持系統平衡。

據了解，南投縣去年全縣校事會議共266場次，扣除周休假日，幾乎天天都有。縣府表示，該法令實施後，教育現場發生許多問題，建議中央滾動修正。

彰化縣校長協會表示，新制投訴門檻低、匿名檢舉增加，教師陷入申訴、調查反覆程序；教師怕遭投訴，不敢有效教學、管理，甚至「過度討好學生」，親師關係走向對立。

彰化縣校長協會建議，應推動「學校層級」的溝通機制，讓申訴、輔導機制並行，而非直接進入懲處，應區分「教學爭議」或「重大不當行為」，設立合理的申訴門檻與審查機制，例如限制匿名投訴或重複檢舉。

教育部表示，解聘辦法明訂，符合一定條件學校得不予受理；另外若未達應依教師法解聘、不續聘等程度者，無須組調查小組；將加強宣導，避免教師遭不當濫訴，並收集教學現場意見，作為修法依據。

教育部 教師

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