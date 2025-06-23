高中生投訴讀國中被老師罵 教師工會：誨人不倦最易踩紅線
教師動輒被投訴，彰化縣教師職業工會表示，對法令不了解為教師踩紅線的主因，求助的教師中平均年資為20年，尤其具備誨人不倦、有教無類觀念的教師，更容易被投訴，較年輕教師熟悉法令規定，則相對較少。
「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資檢辦法」去年修訂上路，新規定強調若涉及體罰、霸凌或教學不力等，須接受校事會議調查，但教學第一線卻衍生動輒投訴亂象。
彰化縣某國小男生沒寫回家作業，被老師留校罰寫，罰寫時可上廁所、喝水，不能離開教室到操場玩。家長投訴老師規定不合理，為何罰寫作業不能帶回家，又列舉多項老師分配清潔工作、作業內容不合理等狀況，學校調查後，該師處罰不當記申誡1支。
有國小3、4名男生故意拉扯另名男同學，被欺負男生的家長控告霸凌他兒子的小朋友和家長，也控告老師沒積極處理，讓被害男童因同儕霸凌心理創傷；訴訟進行1年，霸凌者家長一審被判賠20多萬元，老師獲判無罪，但已身心俱疲。
有名高中生想起多年前國中老師曾罵他「垃圾」，向母校投訴該師語言霸凌；遭投訴老師回憶往事，在調查會議極力澄清當天學生吵鬧不休，有的沒交作業，有的考試成績太差，他責備學生不守規矩，沒說「垃圾」2字，還得出動已就讀高中的學生作證。
有名國中教師表示，新版規定可無限上綱追究教師責任，可匿名、沒年限限制的投訴，讓老師變成危險行業，得時刻警惕不能講錯話、做錯事，否則連退休後都不得安寧，已有許多老師獨善其身，學生不服管教就隨他們去，不要給自己惹上麻煩。
彰化縣教師職業工會表示，求助遭投訴的教師，平均教學年資為20年；新法修訂後，投訴老師可視情節採取校內處理，不一定進調查程序，可是校方怕被指責「師師相護」，接到投訴就當成定案來調查，只問師、生當事人和家長的意見，也沒有證人就定罪，處事有欠周全。
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