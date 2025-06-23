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教育部：加強宣導解聘辦法 避免教師遭不當濫訴

中央社／ 南投縣23日電

教育部今天表示，教育部國民及學前教育署將再向地方政府及所屬學校加強宣導有關不適任教師處理機制，應確實依解聘辦法等相關規定辦理，避免教師遭不當濫訴。

南投縣家長會長協會、南投縣校長協會、南投縣教育產業工會、中國國民黨籍南投縣議員林儒暘、台灣民眾黨籍南投縣議員簡千翔與無黨籍南投縣議員林友友舉行記者會表示，高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法上路後，教育現場頻傳人力耗竭、信任崩解與制度濫用，希望教育部面對地方教育現場困境與代價。

南投縣家長會長協會理事長許福能說，學校內部充斥檢舉、申訴，甚至司法介入，家長未感受制度承諾的「更安全友善校園」，反而憂心孩子在缺乏穩定師資與信任氛圍中成長；烏龍檢舉案影響學生權益，教師被迫接受調查，甚至被排除教學，當申訴變成對話、報案被視為溝通捷徑，校園將走向互信失落、人人自危。

林儒暘說，校園事件處理會議原意良善，卻讓教育現場疲於奔命，只要被檢舉，校長、教師、家長與孩子就接受詢問調查，壓垮教師、學生和家長信任，甚至成為鬥爭工具，呼籲「把改革做對」，重新啟動政策對話、建立比例性與程序正義調查制度、強化親師生溝通平台、高風險事件回歸輔導與協助。

南投縣教育產業工會理事長辜鴻霖說，現行機制雖有修訂處遇層級、處理程序，實務上卻由於信任機制崩解，多數無重大違失案也須啟動高強度調查，在程序與社會輿論夾擊下，比例原則被無視，教師名譽與教學熱忱難維持，不能讓粗糙、繁瑣調查機制摧毀教學關係與信任。

教育部傍晚回應，相關辦法4月17日已修正發布，教師如果遭投訴有違反教師法不適任情形時，明定非屬解聘辦法第2條規定事項及已撤回檢舉者，學校得不予受理。

教育部說，為避免耗費行政資源及加速處理流程，校事會議對教師涉有公立教師成績考核辦法第6條所定教師懲處情形，且情節明顯未達應依教師法予以解聘、不續聘或終局停聘程度者，可決議無須組調查小組，減少學校行政作業負擔。

教育部表示，將持續收集教學現場及各地方政府回饋意見，做為未來修訂解聘辦法參考依據。

教育部 教師 南投縣

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