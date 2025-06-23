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畢業生得獎科展作品遭撤銷 中一中：將深化倫理素養

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
一名女學生今年同時錄取台大醫學系與台大電機系，遭爆料女學生科展作品疑似抄襲。圖／本報資料照片
一名女學生今年同時錄取台大醫學系與台大電機系，遭爆料女學生科展作品疑似抄襲。圖／本報資料照片

台中一中一名畢業生今年繁星錄取台大醫學系，其科展得獎作品被認定違反研究倫理，遭撤銷參賽資格與獎項。台中一中表示，尊重審查決議，將提供畢業生必要協助，未來會深化研究素養與倫理意識。

台中一中學霸畢業生今年繁星錄取台大醫學系，被爆科展得獎作品疑似抄襲指導教授論文，台灣科教館今審查認定，違反研究倫理，撤銷該作品參展資格與獎項。台灣大學日前表示，該生以繁星管道錄取，未採計學習歷程，不影響錄取資格。

台中一中表示，感謝大家持續關注與支持科學教育的發展，該校尊重國立台灣科學教育館的專業審查與相關決議；畢業生在本次決議後續所需之協助，學校將盡力提供輔導與支持。

校方表示，本校專題研究課程，教師均會安排學術倫理主題課程，未來也將與師生持續努力，深化研究素養與倫理意識。

台中一中強調，科學教育是國家發展的根本，也是培育未來人才的重要基石，本校師長是推動科學教育的關鍵力量，感謝投入第一線教學的老師們。將持續支持、鼓勵教師專業發展，為國家未來持續培養優秀的科學人才。

繁星 科學

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