教育部博士生獎學金2學年補助6.8億 這3校拿破億

國內博士班招生冷，教育部自113學年度起推動「博士生獎學金計畫」，博士生每學期可獲至少4萬元獎學金。根據教育部最新核定結果，114、115兩學年共有49所大學獲補助，總計金額為6億8784元，其中有3所學校補助破億，光是台灣大學就占了1億1520萬元。

教育部「博士生獎學金計畫」補助非在職博士班一到三年級學生，由教育部每月提供2萬元、學校和企業共同提供2萬元，獲補助的學生每月至少可獲4萬元獎學金。教育部於113學年度共核定補助43所大學、1246名學生，總計補助金額達3億4266萬元。

教育部最新核定結果出爐，114及115兩學年度共補助49所大學、2413名學生，總計補助金額為6億8784元。其中有1億872元屬於「加碼補助」，根據教育部博士生獎學金補助計畫作業要點，學校可透過校內甄選機制，運用教育部另外核予的補助經費，提高博士生獎學金金額。

其中，光是台灣大學就獨獲補助1億1688萬元，排名第二的是成功大學，獲補助1億1520萬元；接下來依序為陽明交通大學獲1億368元、清華大學7584萬元、中興大學4320萬元，其餘學校補助金額均在3000萬元以下，技職龍頭台灣科技大學僅獲補助2472萬元。

教育部期待透過該計畫，引導學校更加積極投入於博士生的職涯輔導與支持，同時提升學生就讀博士班的意願，強化我國高階人才培育及大學研究能量。

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