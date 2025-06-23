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保護校園安全 嘉市設校園AI虛擬警衛

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市教育處將設立校園AI虛擬警衛，維護校園安全，圖為興安國小學童上下學時家長於校門口等待景象。記者李示祐／攝影
嘉義市教育處將設立校園AI虛擬警衛，維護校園安全，圖為興安國小學童上下學時家長於校門口等待景象。記者李示祐／攝影

為強化校園安全並結合AI技術運用，嘉義市將設立校園AI虛擬警衛，結合雲端辨識實現全天候24小時無縫保全，提升場域安全。市府教育處編列600萬經費建置，今天市議會臨時會通過。

市府教育處長郭添財今天於臨時會表示，為配合大業實中游泳池更新後編列85萬元設置AI防溺偵測系統，加強防溺偵測；另編列600萬元設置校園AI虛擬警衛，現今校園受外力入侵、校園安全愈來愈重視，希望在現有的保全之下運用AI相關設備，對於外力入侵、車牌辨識以及電子圍籬系統設警戒機。

基於校園安全，市議會通過追加預算案，但是教育處只有口頭報告沒有相對資料展示，議員黃思婷、蔡坤叡等人要求教育處會後要補送相關資料。蔡坤叡更要求各局處推出新的追加預算案應附帶說明資料，而不是簡單的口頭報告。

郭添財說明，游泳池最擔心發生溺水事件，透過AI技術，例如游池內的人員在池底待太久或其他狀況發生，發出相關訊息讓現場救生員立即因應處置。

他表示，校園AI警衛主要有二部分，一是周界警戒機、二是車牌辨識系統。視校區周邊圍籬大小設置，每個周界警戒機初估30到40萬元，車牌辨識15到20萬元，以這樣的規模大概可以12至15個學校先行試做。未來會再將成果向議會報告。

教育處表示，AI智能影像電子圍籬，用AI攝影機取代紅外線，任何人員闖越圍籬時，AI攝影機將在辨識到人類身影後，將會把即時影像傳送到學校保全人員、校長、總務主任、學務主任的手機，保全人員可於第一時間趕到現場，阻止外人入侵。此系統也可以裝設在頂樓、水池等危險地點，避免學生進入危險區域，並以物聯網為基底，串聯學校安全網絡，達到24小時安全不漏接之科技智慧系統。

智能車牌辨識結合雲端辨識，可以協助學校保全人員同時管理多個門禁。當外賓或家長的車輛要進入校區時，則透過雲端對講機，位於前門的保全人員可以跟外賓即時影像通話，確認沒問題後，即可開閘門讓車輛進入，達到全日之偵測，有效紀錄進出人員、次數、入校目的，快速掌握、通報校園進出人員，有效解決假日多元營隊、社區里民入校之人力負擔之問題，達全年無休之安全校園。

嘉義市教育處將設立校園AI虛擬警衛，600萬元經費獲議會通過。圖／翻攝畫面
嘉義市教育處將設立校園AI虛擬警衛，600萬元經費獲議會通過。圖／翻攝畫面

校園安全 保全

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