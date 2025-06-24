共享資源、培訓健康指導員 文大攜北市聯醫育才

中央社／ 台北23日電

因應高齡化社會，文化大學將和北市聯醫合作，導入藝術療癒、AI健康應用等資源到社區，並推動教學資源共享、培訓運動健康指導員，培養具專業能力的健康照護人才。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，為回應高齡化社會的挑戰，文化大學前往台北市立聯合醫院進行跨域合作會議，針對未來青年學子的培訓、教學資源整合及社區健康營造等議題進行交流。

文化大學校長王子奇表示，台灣已進入超高齡社會，「預防醫學」與「在地健康照護」成為當前的關鍵方向；文化大學積極發展運動科學、藝術療癒、AI健康應用等領域，未來將攜手北市聯醫將資源導入社區，建構「檢測－處方－追蹤－數據回饋」的智慧健康支持系統，協助長者延緩身體退化、提升自理能力。

台北市立聯合醫院總院長王智弘提到，聯合醫院與市民生活緊密結合，除了提供醫療照護，更深入社區推動全人健康照護；近年來聯醫積極推動失智長者參與藝術活動，已有良好成效，未來將結合文化大學在文創與藝術教育的長期深耕，讓藝術參與成為高齡照護的重要支柱。

王智弘指出，期望透過文化大學AI智慧健康應用技術，共同推動社區健康營造計畫，以「運動保健，少用健保」為核心理念，落實高齡健康篩檢、衛教推廣、運動處方應用與身體功能訓練等行動方案；雙方也將培訓「運動健康指導員」，鼓勵學生投入健康志工行列。

為培育健康照護相關人才，文大提到，透過此次與北市聯醫合作，學生將獲得更多實地觀察與臨床實習機會；雙方也將共享教學資源，由北市聯醫遴選臨床經驗豐富的醫護人員至文大授課，縮短理論與實務的距離。

運動 文化大學

延伸閱讀

淡水男疑酒醉躺臥社區車道 遭小黃司機輾過釀氣血胸

胡璉逝世48週年 金門學堂開幕打造藝術啟蒙文化空間

屏東登革熱本土病例0確診、境外3例 孳生源清除社區誓師

荔枝「大出」一日色變 二日香變擋不住 彰化產地售價下滑約三成

相關新聞

高中生投訴讀國中被老師罵 教師工會：誨人不倦最易踩紅線

教師動輒被投訴，彰化縣教師職業工會表示，對法令不了解為教師踩紅線的主因，求助的教師中平均年資為20年，尤其具備誨人不倦、...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

解聘新法周年／究責無年限 資深教師易踩紅線

教師動輒被投訴，彰化縣教師職業工會表示，對法令不了解為教師踩紅線主因，求助的教師平均年資為20年，具備誨人不倦、有教無類...

申請入學、國中會考成績出爐 專家：填選志願 別只看分數

大學申請入學與國中會考成績近日陸續公布，高一生與大學新鮮人也正面臨志願選填的關鍵時刻，考生應該依照分數落點填志願，還是配...

解聘新法周年 教師遭投訴暴增

教育部修正教師停聘不續聘等辦法滿周年，教育界哀鴻遍野，質疑申訴制度遭濫用，學校變成「辦案機關」，教師被調查疲於奔命。南投...

畢業生得獎科展作品遭撤銷 中一中：將深化倫理素養

台中一中一名畢業生今年繁星錄取台大醫學系，其科展得獎作品被認定違反研究倫理，遭撤銷參賽資格與獎項。台中一中表示，尊重審查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。