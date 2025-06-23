溝通不良 親師LINE群組淪戰場
社群通訊工具已成親師溝通的重要管道，台中市議員陳文政指出，他接獲多個案例，有些親師群組卻演變為教師、家長互控的戰場，籲教育局應盡速研擬明確使用指引。教育局表示，難以用行政命令一體規範，由各校自行制定原則。
議員陳文政指出，他曾處理多起親師群組衝突，有案例甚至因家長截圖互控鬧上法庭。目前並無明文規範教師是否應加入或成立LINE群組，有些是教師主動建立，有些則是應家長要求。一旦群組內出現糾紛，教師往往陷入兩難，甚至承受沉重心理壓力。
陳文政分析，社群群組衍生三大問題：一是削弱學生自主責任感與表達能力，家長習慣即時掌握訊息，反而剝奪孩子應該承擔的任務；二是教師長時間回覆訊息，導致工時無形延長、休息時間被壓縮；三是群體壓力壓縮教師專業空間，容易引發對教師言行的質疑甚至攻擊，影響教學秩序。
他建議教育局推動更明確通訊政策，例如導入「一對多」LINE官方帳號或電子郵件公告制度，避免「人人皆可發言」導致誤會與紛爭；若短期難導入替代方案，也可考慮回歸傳統聯絡簿。
楊姓教師坦言，家長要求成立LINE群組，「隨時」溝通學生情況，但教師面對無理要求時，只能以正向語言應對，盡量避免衝突。老師也要求，晚上10時後，盡量不要用LINE以免干擾。
有幼兒園教保員表示，學校規定須透過LINE群組聯繫家長，即便遇到語氣不佳訊息，也會刻意避開情緒性或批判用語，以免遭截圖、被公開放上網「公審」。
教育局長蔣偉民表示，目前多數學校仍以紙本聯絡簿作為正式親師溝通工具，社群軟體則屬輔助性質，呼籲師長與家長保持理性溝通，避免因誤解或情緒性發言導致衝突。
教育局指出，親師群組性質屬自發且非正式，學校場域與溝通需求多元，因此難以一體適用的行政指引統一規範。將鼓勵各校依實際運作與校務需求，制定適當使用原則與提醒機制，確保資訊交流的品質與教師權益。
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