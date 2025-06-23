聽新聞
0:00 / 0:00

溝通不良 親師LINE群組淪戰場

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
社群通訊工具已成親師溝通重要管道，台中市議員陳文政指出，有些親師群組卻演變為教師、家長互控的戰場。示意圖／AI生成
社群通訊工具已成親師溝通重要管道，台中市議員陳文政指出，有些親師群組卻演變為教師、家長互控的戰場。示意圖／AI生成

社群通訊工具已成親師溝通的重要管道，台中市議員陳文政指出，他接獲多個案例，有些親師群組卻演變為教師、家長互控的戰場，籲教育局應盡速研擬明確使用指引。教育局表示，難以用行政命令一體規範，由各校自行制定原則。

議員陳文政指出，他曾處理多起親師群組衝突，有案例甚至因家長截圖互控鬧上法庭。目前並無明文規範教師是否應加入或成立LINE群組，有些是教師主動建立，有些則是應家長要求。一旦群組內出現糾紛，教師往往陷入兩難，甚至承受沉重心理壓力。

陳文政分析，社群群組衍生三大問題：一是削弱學生自主責任感與表達能力，家長習慣即時掌握訊息，反而剝奪孩子應該承擔的任務；二是教師長時間回覆訊息，導致工時無形延長、休息時間被壓縮；三是群體壓力壓縮教師專業空間，容易引發對教師言行的質疑甚至攻擊，影響教學秩序。

他建議教育局推動更明確通訊政策，例如導入「一對多」LINE官方帳號或電子郵件公告制度，避免「人人皆可發言」導致誤會與紛爭；若短期難導入替代方案，也可考慮回歸傳統聯絡簿。

楊姓教師坦言，家長要求成立LINE群組，「隨時」溝通學生情況，但教師面對無理要求時，只能以正向語言應對，盡量避免衝突。老師也要求，晚上10時後，盡量不要用LINE以免干擾。

有幼兒園教保員表示，學校規定須透過LINE群組聯繫家長，即便遇到語氣不佳訊息，也會刻意避開情緒性或批判用語，以免遭截圖、被公開放上網「公審」。

教育局長蔣偉民表示，目前多數學校仍以紙本聯絡簿作為正式親師溝通工具，社群軟體則屬輔助性質，呼籲師長與家長保持理性溝通，避免因誤解或情緒性發言導致衝突。

教育局指出，親師群組性質屬自發且非正式，學校場域與溝通需求多元，因此難以一體適用的行政指引統一規範。將鼓勵各校依實際運作與校務需求，制定適當使用原則與提醒機制，確保資訊交流的品質與教師權益。

議員 社群 教育局 教師 家長群組 台中市 LINE

延伸閱讀

大甲文昌國小等了80年的禮堂 今天終於正式開箱啟用

導護教師與愛爸愛媽風險高 中市府允諾研議非強制訓練

中市中正路若改名 市長盧秀燕：不只政府傷財更是勞民

刪補助蔣萬安提訴願 盧秀燕暫不跟進：地方告中央難看

相關新聞

溝通不良 親師LINE群組淪戰場

社群通訊工具已成親師溝通的重要管道，台中市議員陳文政指出，他接獲多個案例，有些親師群組卻演變為教師、家長互控的戰場，籲教...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

招聘代理教師成為學校暑假最苦惱事 南市教育局出招因應

暑假期間正是各縣市國中小學校忙著招聘代理教師的時候，去年台南市都快開學了，還有學校在招代理教師，今年教育局把小學教師甄試...

全免費、名額無上限 新北教育暑期營開200門大學課程

暑假將至，新北市與大專校院、數位學習平台推出「2025新北大教育暑期探索營」，包含24場實體課程，開放超過700個免費名...

老校長、資深師新書發表 分享「七老八十」的樂齡人生

我國今年將邁向超高齡社會，如何活出樂齡是越來越多人需要面對的人生課題。華興中學前校長陳守讓、資深高中教師王素真今日雙雙發...

校長之子／求學只求60分 中山女高校長大四兒擁10家店

21歲大四生黃崇昱，念書只求「混到60分及格」就好，卻在半工半讀中意外找到人生方向，如今已是10家連鎖餐飲店的股東，收入更超越任職中山女高的校長母親。 高一與大學新鮮人現在正面臨志願選填的抉擇時刻，聯合報數位版專訪兩位名校校長之子，他們顛覆傳統升學框架，走出職涯新路的故事，可為學子們，提供另一條參考路徑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。