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基市國小校長大搬風大致底定 尚有2校新任校長遴選7搶1

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市深澳國小校長莊智森（左三）將轉任華興國小校長，現任深美國小校長陳建文（右三）將轉任深澳國小校長。圖／讀者提供
基隆市深澳國小校長莊智森（左三）將轉任華興國小校長，現任深美國小校長陳建文（右三）將轉任深澳國小校長。圖／讀者提供

基隆市國中小校長名單大致底定，僅剩安樂國小、成功國小新任校長，將在7月5日辦理遴選作業，共有7人競爭2個校長名額。

基隆市今年沒有國中校長退休開缺，所以只有武崙國中校長陳政暉、碇內國中校長張雁婷參加連任遴選，兩人都順利過關，沒有辦理轉任或新任校長遴選作業。

國小校長部分，因為安樂國小校長蕭玉盞、正濱國小校長王佩蘭申請退休，帶動一波校長轉、新任校長遴選。

今年有4名國小校長4年任期屆滿申請連任，遴選全數通過，分別為信義國小潘志煌、建德國小胡宗光、五堵國小李健銘、碇內國小黃正昆、中和國小賴麗雯、德和國小賴鴻吳、暖暖國小彭雪峰、仙洞國小江照男和中華國小詹麗娟。

6名成功轉任的校長名單，分別為深美國小陳建文轉任深澳國小、深澳國小莊智森轉華興國小、尚仁國小楊金芳轉任深美國小、成功國小陳怡君轉任正濱國小、華興國小苗其志轉任堵南國小、堵南國小胡智強轉任尚仁國小。

安樂國小、成功國小等待新任校長上任，遴選作業將在7月5日舉行。2校報名參加遴選的7人名單相同，但遴選次序不同。安樂國小校長遴選順序為謝翠娟、巫建男、朱婕翎、陳建銘、洪毓琄、陳建豪和莊士杰。成功國小校長遴選順序為陳建豪、謝翠娟、洪毓琄、巫建男、莊士杰、朱婕翎和陳建銘。

基隆市華興國小校長苗其志（左三）將轉任堵南國小校長，堵南國小校長胡智強（右三）轉任尚仁國小校長。圖／讀者提供
基隆市華興國小校長苗其志（左三）將轉任堵南國小校長，堵南國小校長胡智強（右三）轉任尚仁國小校長。圖／讀者提供
基隆市尚仁國小校長楊金芳（左二）將轉任深美國小校長。圖／讀者提供
基隆市尚仁國小校長楊金芳（左二）將轉任深美國小校長。圖／讀者提供

校長遴選 成功 基隆

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