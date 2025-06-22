快訊

談照護林芳郁失智歷程很揪心 林靜芸：他很努力想回到這個星球

林芳郁罹患失智症 中研院士陳培哲敬佩「挺直醫學脊梁」

美軍成功重擊伊朗核設施 美國政府內部為何氣氛沒那麼樂觀？

聽新聞
0:00 / 0:00

招聘代理教師成為學校暑假最苦惱事 南市教育局出招因應

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市國小教甄今天複式，明天23日公布成績，24日放榜。圖／南市教育局提供
台南市國小教甄今天複式，明天23日公布成績，24日放榜。圖／南市教育局提供

暑假期間正是各縣市國中小學校忙著招聘代理教師的時候，去年台南市都快開學了，還有學校在招代理教師，今年教育局把小學教師甄試提早1個月，被認為應不至於像去年的情形發生。教育局表示，教甄後正式教師第1次分發後就會馬上分發代理教師，若代理教師沒報到或學校還有缺額，就由學校直接辦理代理教師招聘。

台南國小教甄今天辦理複試，分試教及口試，明23日公布成績，24日放榜。教育局表示，近幾年感於代理教師難找，部分偏鄉學校常招到4試，甚至5試才招到老師，為此，去年辦理教甄時會甄求報考人同意，若沒考上正式老師，同意派任代理老師。因此，在正式老師第一次分發後，會隨即分發代理老師。但可能受分發的代理老師，已經考上其他縣市的正式老師而沒有來報到，學校就要趕快招聘，或從人力庫，逐一電話連絡，找好的人才，邀請來校面試。

偏鄉學校目前不易招到代理老師的問題，主要是有學校招到代理老師了，但代理老師又應徵離家較近，或交通較方便的學校，當獲錄取，原錄取學校又缺代理教師了，必須再辦理招聘。去年台南市有偏鄉學校，開學前夕還在辦代理教師招考。但即使招到代理教師，開學了還是會有狀況發生，就有家長反映，一個學期換了好幾位老師，因為老師考上其他學校的代理教師，學校只好再招考，換新的老師，由於老師常換，學生一直要去適應，也影響學習。

教育局長鄭新輝說，相對北部縣市，台南市學校近幾年在代理教師的招聘上較沒有招不到人的狀況，多數學校很快就可招到老師，加上教甄備取或達一定程度的老師，都可經他們同意派任代課老師，有助於緩解此問題。

部分校長認為，今年台南市國小教甄提早1個月，暑假前就可分發，學校也能夠快點辦理代理教師招聘，應可改善暑假快結束了還缺代理教師的情形。由於少子化愈來愈嚴重，減班已成趨勢，需求少，誘惑力不大，自然想考老師的人減少，也是未來教育須面對的問題，必須提早因應。

台南市國小教甄今天複式，明天23日公布成績，24日放榜。圖／南市教育局提供
台南市國小教甄今天複式，明天23日公布成績，24日放榜。圖／南市教育局提供

台南 偏鄉學校 代理教師

延伸閱讀

劈腿、公主抱都來了！「市長陪你拍」黃偉哲卯全力配合台南學子

北市教師荒！學校招考45次才找到人 3年逾2千人次調外縣市

台南「教育新風貌」用聲音記錄校園點滴 喜迎300集再創新里程

位在古蹟熱區！台南成功國小重建拖7年 迎首屆返校畢業生

相關新聞

招聘代理教師成為學校暑假最苦惱事 南市教育局出招因應

暑假期間正是各縣市國中小學校忙著招聘代理教師的時候，去年台南市都快開學了，還有學校在招代理教師，今年教育局把小學教師甄試...

全免費、名額無上限 新北教育暑期營開200門大學課程

暑假將至，新北市與大專校院、數位學習平台推出「2025新北大教育暑期探索營」，包含24場實體課程，開放超過700個免費名...

老校長、資深師新書發表 分享「七老八十」的樂齡人生

我國今年將邁向超高齡社會，如何活出樂齡是越來越多人需要面對的人生課題。華興中學前校長陳守讓、資深高中教師王素真今日雙雙發...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

校長之子／求學只求60分 中山女高校長大四兒擁10家店

21歲大四生黃崇昱，念書只求「混到60分及格」就好，卻在半工半讀中意外找到人生方向，如今已是10家連鎖餐飲店的股東，收入更超越任職中山女高的校長母親。 高一與大學新鮮人現在正面臨志願選填的抉擇時刻，聯合報數位版專訪兩位名校校長之子，他們顛覆傳統升學框架，走出職涯新路的故事，可為學子們，提供另一條參考路徑。

教育部青年壯遊點見習累積經驗 全台18個據點開放報名

教育部青年發展署推動「青年壯遊點壯遊體驗活動企劃見習專案」，114年度共有18家壯遊點，可提供29名青年見習3至6個月，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。