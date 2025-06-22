招聘代理教師成為學校暑假最苦惱事 南市教育局出招因應

暑假期間正是各縣市國中小學校忙著招聘代理教師的時候，去年台南市都快開學了，還有學校在招代理教師，今年教育局把小學教師甄試提早1個月，被認為應不至於像去年的情形發生。教育局表示，教甄後正式教師第1次分發後就會馬上分發代理教師，若代理教師沒報到或學校還有缺額，就由學校直接辦理代理教師招聘。

台南國小教甄今天辦理複試，分試教及口試，明23日公布成績，24日放榜。教育局表示，近幾年感於代理教師難找，部分偏鄉學校常招到4試，甚至5試才招到老師，為此，去年辦理教甄時會甄求報考人同意，若沒考上正式老師，同意派任代理老師。因此，在正式老師第一次分發後，會隨即分發代理老師。但可能受分發的代理老師，已經考上其他縣市的正式老師而沒有來報到，學校就要趕快招聘，或從人力庫，逐一電話連絡，找好的人才，邀請來校面試。

偏鄉學校目前不易招到代理老師的問題，主要是有學校招到代理老師了，但代理老師又應徵離家較近，或交通較方便的學校，當獲錄取，原錄取學校又缺代理教師了，必須再辦理招聘。去年台南市有偏鄉學校，開學前夕還在辦代理教師招考。但即使招到代理教師，開學了還是會有狀況發生，就有家長反映，一個學期換了好幾位老師，因為老師考上其他學校的代理教師，學校只好再招考，換新的老師，由於老師常換，學生一直要去適應，也影響學習。

教育局長鄭新輝說，相對北部縣市，台南市學校近幾年在代理教師的招聘上較沒有招不到人的狀況，多數學校很快就可招到老師，加上教甄備取或達一定程度的老師，都可經他們同意派任代課老師，有助於緩解此問題。

部分校長認為，今年台南市國小教甄提早1個月，暑假前就可分發，學校也能夠快點辦理代理教師招聘，應可改善暑假快結束了還缺代理教師的情形。由於少子化愈來愈嚴重，減班已成趨勢，需求少，誘惑力不大，自然想考老師的人減少，也是未來教育須面對的問題，必須提早因應。 台南市國小教甄今天複式，明天23日公布成績，24日放榜。圖／南市教育局提供

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