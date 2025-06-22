快訊

宜蘭神農商圈大停電、新月廣場瞬間陷入黑暗 客人受驚嚇

伊朗被美國轟炸，「抵抗軸心」是否有能力反擊？

才被爆食安又惹議！周氏蝦捲「消費送一份蝦捲」被網酸 粉專小編回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

全免費、名額無上限 新北教育暑期營開200門大學課程

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
輔仁大學異國美食工作坊。圖／新北教育局提供
輔仁大學異國美食工作坊。圖／新北教育局提供

暑假將至，新北市與大專校院、數位學習平台推出「2025新北大教育暑期探索營」，包含24場實體課程，開放超過700個免費名額，200門涵蓋大學18學群的數位課程，全程免費、名額無上限。課程從AI、醫療實作、永續環境到奈米科技，學生可至新北市高中與大學共創學習媒合平台查詢。

教育局表示，今年推出的新北大教育暑期課程內容多元精彩，全部免費參與，不只實體豐富有趣，更可利用數位學習，提供高中職學生自主學習、適性學習及生涯探索。學習成果納入學習歷程檔案，不僅有助於升學面試，更有利於學生探索個人興趣。

教育局營隊邀請與國立台灣海洋大學、宏國德霖科技大學與耕莘健康管理專科學校等12所大專校院攜手合作，各營隊結合理論與實作，導入產業實務與專業師資，讓學生「做中學、學中探」，提早規畫升學方向與未來職涯藍圖。

宏國德霖科技大學校長段葉芳分享，學校針對新北學生規畫4大主題營隊，結合創意科技的3D空間動畫營、動手實作的巧克力甜點營、強調自然共感園藝療癒體驗營，以及探索低碳交通的電機控制與微型電動車營。學生可親自駕駛卡丁車、操作低壓配線，親身體驗智慧科技在生活中的應用。

面對高齡化社會與醫護人力短缺的挑戰，耕莘健康管理專科學校校長陳友倫說，學校長期配合新北市推動一條龍護理人才培育模式，向下扎根、培養具使命感的白衣天使。今年暑假將針對新北市國中學生辦理護理體驗營，開放超過百位名額，實地學習測量生命徵象、基本照護技巧，並透過職涯導覽認識醫護工作實務。

來自泰山高中汽車科學生余家佑，年初參加亞東科技大學舉辦的「南丁格爾護理體驗營」後，他認為最難忘的就是學習幫嬰兒洗澡，那是一份充滿責任的工作，也影響職涯啟發，也鼓舞更多學生勇於探索未來方向。

此外，特別提醒國中志願選填已於6月20日至26日開跑，114學年度起，鶯歌工商將新設應用日語科，結合陶瓷觀光產業培育觀光翻譯人才；莊敬工家新設汽車科，對接新店寶高智慧產業園區，瞄準電動車技術研發，為學生打造畢業即就業的升學就業雙軌方案。

世新大學無假之國探索營。圖／新北教育局提供
世新大學無假之國探索營。圖／新北教育局提供

職涯 科學

延伸閱讀

以不實清潔費挪用公款 公股銀行新北某分行6人緩起訴

新北輕熟女網交陷熱戀 豪擲200萬買虛擬幣全是一場空

高中畢業生出國唸書逐年增 5年成長3成7

全國綠竹筍冠軍在新北 28日希望廣場買冠軍筍

相關新聞

全免費、名額無上限 新北教育暑期營開200門大學課程

暑假將至，新北市與大專校院、數位學習平台推出「2025新北大教育暑期探索營」，包含24場實體課程，開放超過700個免費名...

老校長、資深師新書發表 分享「七老八十」的樂齡人生

我國今年將邁向超高齡社會，如何活出樂齡是越來越多人需要面對的人生課題。華興中學前校長陳守讓、資深高中教師王素真今日雙雙發...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

校長之子／求學只求60分 中山女高校長大四兒擁10家店

21歲大四生黃崇昱，念書只求「混到60分及格」就好，卻在半工半讀中意外找到人生方向，如今已是10家連鎖餐飲店的股東，收入更超越任職中山女高的校長母親。 高一與大學新鮮人現在正面臨志願選填的抉擇時刻，聯合報數位版專訪兩位名校校長之子，他們顛覆傳統升學框架，走出職涯新路的故事，可為學子們，提供另一條參考路徑。

教育部青年壯遊點見習累積經驗 全台18個據點開放報名

教育部青年發展署推動「青年壯遊點壯遊體驗活動企劃見習專案」，114年度共有18家壯遊點，可提供29名青年見習3至6個月，...

台日韓歷史情感微妙 南韓讀者被吳明益作品打動落淚

台灣是2025首爾國際書展主題國，多位作家來到首爾舉辦講座。台韓歷史發展類似，今年同樣紀念脫離日本殖民統治80年，一位南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。