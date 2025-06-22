全免費、名額無上限 新北教育暑期營開200門大學課程

暑假將至，新北市與大專校院、數位學習平台推出「2025新北大教育暑期探索營」，包含24場實體課程，開放超過700個免費名額，200門涵蓋大學18學群的數位課程，全程免費、名額無上限。課程從AI、醫療實作、永續環境到奈米科技，學生可至新北市高中與大學共創學習媒合平台查詢。

教育局表示，今年推出的新北大教育暑期課程內容多元精彩，全部免費參與，不只實體豐富有趣，更可利用數位學習，提供高中職學生自主學習、適性學習及生涯探索。學習成果納入學習歷程檔案，不僅有助於升學面試，更有利於學生探索個人興趣。

教育局營隊邀請與國立台灣海洋大學、宏國德霖科技大學與耕莘健康管理專科學校等12所大專校院攜手合作，各營隊結合理論與實作，導入產業實務與專業師資，讓學生「做中學、學中探」，提早規畫升學方向與未來職涯藍圖。

宏國德霖科技大學校長段葉芳分享，學校針對新北學生規畫4大主題營隊，結合創意科技的3D空間動畫營、動手實作的巧克力甜點營、強調自然共感園藝療癒體驗營，以及探索低碳交通的電機控制與微型電動車營。學生可親自駕駛卡丁車、操作低壓配線，親身體驗智慧科技在生活中的應用。

面對高齡化社會與醫護人力短缺的挑戰，耕莘健康管理專科學校校長陳友倫說，學校長期配合新北市推動一條龍護理人才培育模式，向下扎根、培養具使命感的白衣天使。今年暑假將針對新北市國中學生辦理護理體驗營，開放超過百位名額，實地學習測量生命徵象、基本照護技巧，並透過職涯導覽認識醫護工作實務。

來自泰山高中汽車科學生余家佑，年初參加亞東科技大學舉辦的「南丁格爾護理體驗營」後，他認為最難忘的就是學習幫嬰兒洗澡，那是一份充滿責任的工作，也影響職涯啟發，也鼓舞更多學生勇於探索未來方向。

此外，特別提醒國中志願選填已於6月20日至26日開跑，114學年度起，鶯歌工商將新設應用日語科，結合陶瓷觀光產業培育觀光翻譯人才；莊敬工家新設汽車科，對接新店寶高智慧產業園區，瞄準電動車技術研發，為學生打造畢業即就業的升學就業雙軌方案。 世新大學無假之國探索營。圖／新北教育局提供

商品推薦